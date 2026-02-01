Ukraine-GesprÃ¤che in Abu Dhabi werden am Mittwoch fortgesetzt

Flagge der Ukraine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Die direkten GesprÃ¤che zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi werden voraussichtlich erst am Mittwoch fortgesetzt. Das kÃ¼ndigte der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag an. UrsprÃ¼nglich war erwartet worden, dass die Verhandlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits am Wochenende weitergehen.



Selenskyj teilte mit, dass ihm vom ukrainischen Verhandlungsteam ein Bericht vorgelegt worden sei. Die Termine fÃ¼r die nÃ¤chsten trilateralen Treffen stehen demnach fest - sie finden am 4. und 5. Februar in Abu Dhabi statt. Demnach werden auch die USA wieder bei den Verhandlungen als Vermittler mit am Tisch sitzen.



"Die Ukraine ist bereit fÃ¼r substanzielle GesprÃ¤che, und wir sind daran interessiert, dass das Ergebnis uns einem echten und wÃ¼rdigen Ende des Krieges nÃ¤her bringt", fÃ¼gte Selenskyj hinzu.

