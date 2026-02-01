Regierungsflieger sollen Internet-Upgrade bekommen

Flugzeug der Flugbereitschaft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesverteidigungsministerium arbeitet an einer Verbesserung der Internetverbindungen an Bord der Regierungsmaschinen. Nach diversen Meldungen Ã¼ber AusfÃ¤lle oder StÃ¶rungen des Internets an Bord der Flugbereitschaft will das Ministerium eine leistungsstÃ¤rkere Internetverbindung testen, um eine stabilere Verbindung an Bord sicherzustellen, berichtet der "Spiegel".



Im Verteidigungsministerium wurde das geplante Upgrade demnach bestÃ¤tigt. "Wir testen im Februar und MÃ¤rz eine leistungsfÃ¤higere Internet-Option unseres aktuellen Providers fÃ¼r zunÃ¤chst eine A350", hieÃŸ es. Nach Angaben des Anbieters sei durch das bessere Angebot "eine wesentlich hÃ¶here Ãœbertragungsrate und eine hÃ¶here Priorisierung beim Aufbau der Satellitenverbindung" mÃ¶glich, so kÃ¶nnten temporÃ¤re AusfÃ¤lle in Zukunft verhindert werden.



In den letzten Monaten hatte es immer wieder AusfÃ¤lle der Internetverbindung an Bord der weiÃŸ lackierten Flieger der Flugbereitschaft gegeben. So konnten sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und sein Team auf einem Flug nach Indien nicht online Ã¼ber die Lage im Iran informieren. Solche BlindflÃ¼ge gelten angesichts der weltweiten Krisen als misslich.

