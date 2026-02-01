SchneestÃ¼rme und EiseskÃ¤lte haben weite Teile der USA im Griff

Glimpflicher Zugunfall in North Carolina

GroÃŸe Teile der USA befinden sich weiterhin im Griff einer extremen KÃ¤ltewelle. FÃ¼r die Bundesstaaten North und South Carolina sowie Teile von Georgia, Kentucky, Tennessee und Virginia galt eine Sturmwarnung.

GroÃŸe Teile der USA befinden sich weiterhin im Griff einer extremen KÃ¤ltewelle. FÃ¼r die Bundesstaaten North und South Carolina sowie Teile von Georgia, Kentucky, Tennessee und Virginia in der OsthÃ¤lfte des Landes galt am Wochenende eine Sturmwarnung, Schnee und EiseskÃ¤lte trafen auch Staaten, in denen deutlich mildere Winter Ã¼blich sind. Insgesamt starben bereits mehr als 100 Menschen infolge der Wetterbedingungen.Â



Am internationalen Flughafen von Atlanta in Georgia, der weltweit das grÃ¶ÃŸte Passagieraufkommen hat, wurden am Wochenende rund 650 FlÃ¼ge gestrichen.Â



Der Nationale Wetterdienst (NWS) warnte am Samstag vor einem "sich explosionsartig verstÃ¤rkenden" Tiefdruckgebiet an der SÃ¼dostkÃ¼ste, das in North Carolina und South Carolina starken Schneefall, heftige Winde und mÃ¶glicherweise SchneestÃ¼rme mit sich bringen werde. Die BehÃ¶rden in den an solche kalten Temperaturen nicht gewÃ¶hnten Bundesstaaten riefen die Menschen auf, die StraÃŸen zu meiden und GebÃ¤ude an der KÃ¼ste zu schÃ¼tzen.



"Ein intensiver Kaltlufteinbruch aus der Arktis hinter dem KÃ¼stensturm wird bis Sonntagmorgen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt in Richtung SÃ¼d-Florida treiben", sagte der Wetterdienst voraus. Es kÃ¶nnte dort demnach zu den kÃ¤ltesten Temperaturen seit 1989 kommen.Â



In South Carolina wiederum bereitete das StraÃŸenamt der Hauptstadt Columbia seine acht SchneepflÃ¼ge fÃ¼r den ersten Einsatz seit fÃ¼nf Jahren vor, wie der lokale Nachrichtensender WIS10 berichtete. Erwartet wurden Temperaturen von bis zu minus neun Grad Celsius, eigentlich liegen sie im Januar in der Region durchschnittlich bei bis zu 15 Grad.



GroÃŸe Teile der USA kÃ¤mpfen seit Tagen mit einer langsam Ã¼ber das Land ziehenden Kaltfront, durch die laut offiziellen Angaben und lokalen Medienberichten bereits mehr als 100 Menschen ums Leben kamen. Am Sonntagmorgen waren noch immer fast 156.000 Haushalte ohne Strom, betroffen waren vor allem die Staaten Louisiana, Mississippi und Tennessee.Â



In der Ortschaft Davis im Bundesstaat West Virginia wurde am Samstag die Temperatur von minus 33 Grad Celsius gemessen. In Faust in North Carolina wurden 37 Zentimeter Neuschnee gemessen, in Harrisburg in Tennessee knapp 23 Zentimeter. Allein in North Carolina kam es auf den StraÃŸen nach BehÃ¶rdenangaben zu 750 VerkehrsunfÃ¤llen, die NWS warnte Reisende vor "tÃ¼ckischen und potenziell lebensbedrohlichen" Wetterbedingungen.



Auf dramatischen Aufnahmen, die von der Polizei in Gastonia in North Carolina, verÃ¶ffentlicht wurden, war zu sehen, wie ein Zug mit hoher Geschwindigkeit in einen auf den Gleisen feststeckenden Sattelzug raste und das Fahrzeug zerquetschte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.