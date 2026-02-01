Brennpunkte

Selenskyj: GesprÃ¤che zwischen Russland, Ukraine und den USA in Abu DhabiÂ erst am Mittwoch

  • AFP - 1. Februar 2026, 11:52 Uhr
Selenskyj bei einer Pressekonferenz in Kiew
Die nÃ¤chste GesprÃ¤chsrunde zwischen Kiew, Moskau und Washington Ã¼ber ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj auf Mittwoch und Donnerstag verschoben worden.

Die nÃ¤chste GesprÃ¤chsrunde zwischen Kiew, Moskau und Washington Ã¼ber ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj auf Mittwoch und Donnerstag verschoben worden. "Die Termine fÃ¼r die nÃ¤chsten trilateralen Treffen stehen fest: 4. und 5. Februar in Abu Dhabi", erklÃ¤rte Selenskyj am Sonntag im Onlinedienst X.Â 

Die direkten Verhandlungen zwischen Vertretern der USA, Russlands und der Ukraine in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate Ã¼ber ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine waren ursprÃ¼nglich fÃ¼r diesen Sonntag geplant gewesen.

"Die Ukraine ist bereit fÃ¼r eine substanzielle Diskussion", erklÃ¤rte Selenskyj weiter. Er hoffe, dass das Ergebnis der GesprÃ¤che "uns einem echten und wÃ¼rdigen Ende des Krieges nÃ¤her bringt".

Am vergangenen Wochenende hatten UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander Ã¼ber einen von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen.Â Sie vereinbarten, die GesprÃ¤che an diesem Â Sonntag fortzusetzen. Selenskyj hatte allerdings schon am Donnerstag angedeutet, dass sich Zeitpunkt und Ort des Treffens noch Ã¤ndern kÃ¶nnten.

Beide Seiten sind sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen inzwischen in mehreren Punkten einig - aber nicht im Hauptstreitpunkt: Russland fordert einen RÃ¼ckzug der ukrainischen Truppen aus der Region Donezk, was von Kiew entschieden abgelehnt wird. Die Region Donezk gehÃ¶rt zur Ukraine, ist aber teilweise von russischen Truppen besetzt.

