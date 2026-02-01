Die nÃ¤chste GesprÃ¤chsrunde zwischen Kiew, Moskau und Washington Ã¼ber ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj auf Mittwoch und Donnerstag verschoben worden. "Die Termine fÃ¼r die nÃ¤chsten trilateralen Treffen stehen fest: 4. und 5. Februar in Abu Dhabi", erklÃ¤rte Selenskyj am Sonntag im Onlinedienst X.Â
Die direkten Verhandlungen zwischen Vertretern der USA, Russlands und der Ukraine in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate Ã¼ber ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine waren ursprÃ¼nglich fÃ¼r diesen Sonntag geplant gewesen.
"Die Ukraine ist bereit fÃ¼r eine substanzielle Diskussion", erklÃ¤rte Selenskyj weiter. Er hoffe, dass das Ergebnis der GesprÃ¤che "uns einem echten und wÃ¼rdigen Ende des Krieges nÃ¤her bringt".
Am vergangenen Wochenende hatten UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander Ã¼ber einen von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen.Â Sie vereinbarten, die GesprÃ¤che an diesem Â Sonntag fortzusetzen. Selenskyj hatte allerdings schon am Donnerstag angedeutet, dass sich Zeitpunkt und Ort des Treffens noch Ã¤ndern kÃ¶nnten.
Beide Seiten sind sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen inzwischen in mehreren Punkten einig - aber nicht im Hauptstreitpunkt: Russland fordert einen RÃ¼ckzug der ukrainischen Truppen aus der Region Donezk, was von Kiew entschieden abgelehnt wird. Die Region Donezk gehÃ¶rt zur Ukraine, ist aber teilweise von russischen Truppen besetzt.
Brennpunkte
Selenskyj: GesprÃ¤che zwischen Russland, Ukraine und den USA in Abu DhabiÂ erst am Mittwoch
- AFP - 1. Februar 2026, 11:52 Uhr
Die nÃ¤chste GesprÃ¤chsrunde zwischen Kiew, Moskau und Washington Ã¼ber ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj auf Mittwoch und Donnerstag verschoben worden.
Die nÃ¤chste GesprÃ¤chsrunde zwischen Kiew, Moskau und Washington Ã¼ber ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj auf Mittwoch und Donnerstag verschoben worden. "Die Termine fÃ¼r die nÃ¤chsten trilateralen Treffen stehen fest: 4. und 5. Februar in Abu Dhabi", erklÃ¤rte Selenskyj am Sonntag im Onlinedienst X.Â
Weitere Meldungen
GroÃŸe Teile der USA befinden sich weiterhin im Griff einer extremen KÃ¤ltewelle. FÃ¼r die Bundesstaaten North und South Carolina sowie Teile von Georgia, Kentucky, Tennessee undMehr
Weniger als einen Monat nach dem US-MilitÃ¤reinsatz in Venezuela und der Gefangennahme des linksnationalistischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro haben Washington und Caracas einenMehr
Nach der VerÃ¶ffentlichung weiterer Akten Ã¼ber den SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein durch das US-Justizministerium ist der britische Ex-Prinz Andrew am Wochenende weiter inMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU erhÃ¶ht den Druck auf die Bundesregierung und fordert eine "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer". Der Unternehmerverband mit mehrMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU), hat vorgeschlagen, GrÃ¼nder und Unternehmer im Ausland mit einem Steueranreiz nachMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Geringverdiener und sozial Schwache erhalten in Deutschland Ã¼ber das gesamte Leben hunderttausende Euro mehr soziale und Ã¶ffentliche LeistungenMehr