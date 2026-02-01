Im bei Urlaubern beliebten Antalya im SÃ¼den der TÃ¼rkei sind am Sonntag bei einem BusunglÃ¼ck mindestens acht Menschen gestorben und 26 weitere verletzt worden. Wie der Gouverneur der gleichnamigen Provinz, Hulusi Sahin, erklÃ¤rte, wurden die Verletzen in mehrere KrankenhÃ¤user eingeliefert. Zur NationalitÃ¤t der Toten und Verletzten machte er zunÃ¤chst keine Angaben. Mehrere Verletzte befÃ¤nden sich in einem kritischen Zustand.
Der Bus fuhr demnach am Sonntagmorgen um 10.20 Uhr Ortszeit (08.20 Uhr MEZ) mit 34 Passagieren an Bord aus Tekirdag im Nordwesten der TÃ¼rkei kommend nach Antalya, als er auf der regennassen Fahrbahn auf einem Autobahnkreuz umkippte. Es sei neblig gewesen, der Bus sei "mit hoher Geschwindigkeit" gefahren, erklÃ¤rte Gouverneur Sahin.
Die Millionenstadt Antalya liegt an der MittelmeerkÃ¼ste im SÃ¼den der TÃ¼rkei und ist ganzjÃ¤hrig Ã¤uÃŸerst beliebt - sowohl bei tÃ¼rkischen als auch bei auslÃ¤ndischen Touristen.
Mindestens acht Tote bei BusunglÃ¼ck im tÃ¼rkischen Urlaubsort Antalya
- AFP - 1. Februar 2026, 11:02 Uhr
