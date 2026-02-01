NRW-CDU fordert nationale Strategie zur Drohnenabwehr

Drohne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU in Nordrhein-Westfalen fordert eine bundesweit abgestimmte Strategie zur Abwehr von Bedrohungen aus der Luft.



In einem Antrag fÃ¼r den CDU-Bundesparteitag im Februar in Stuttgart, Ã¼ber den das "Handelsblatt" (Montagsausgabe) berichtet, plÃ¤diert der Landesverband fÃ¼r die Erarbeitung einer "Nationalen Strategie zur Drohnenabwehr". BegrÃ¼ndet wird der VorstoÃŸ damit, dass die "bestehende ZustÃ¤ndigkeitsordnung" zwischen Bund, LÃ¤ndern und Bundeswehr nicht ausreichend auf die in den vergangenen Jahren "erheblich zugenommene" Bedrohung durch unbemannte Luftfahrzeuge ausgelegt sei.



"Unterschiedliche Rechtsgrundlagen, uneinheitliche Verfahren und unklare Verantwortlichkeiten kÃ¶nnen im Einsatzfall zu VerzÃ¶gerungen oder Unsicherheiten fÃ¼hren", heiÃŸt es in dem Papier. Eine "nationale Strategie Drohnenabwehr" schaffe hier "dringend benÃ¶tigte Klarheit". Ziel der von der NRW-CDU vorgeschlagenen Strategie ist die "Festlegung eindeutiger bundeseinheitlicher ZustÃ¤ndigkeiten zwischen Bundeswehr, Bundespolizei und Landespolizeien, um Verantwortungsdiffusion zu vermeiden und komplexe oder schnell eskalierende Drohnenlagen ohne Zeitverlust bewÃ¤ltigen zu kÃ¶nnen".



Betreiber kritischer Infrastruktur sollen Ã¼berdies verpflichtet werden, "Risikoanalysen und standardisierte Schutz-, Alarmierungs- und Meldekonzepte" zu erstellen, damit Bedrohungen frÃ¼hzeitig erkannt, gemeldet und abgewehrt werden kÃ¶nnen. Daneben fordert die NRW-CDU ein rechtssicheres Verfahren fÃ¼r die Amtshilfe der Bundeswehr, um bei Bedrohungen durch militÃ¤rische oder hochleistungsfÃ¤hige Drohnen schnell, abgestimmt und lageangepasst unterstÃ¼tzen zu kÃ¶nnen.



Zugleich hebt die NRW-CDU die Bedeutung der LÃ¤nder hervor. "Die Landespolizeien bleiben in vielen Szenarien die ersten handelnden KrÃ¤fte", heiÃŸt es. Sie brÃ¤uchten spezialisierte Einheiten, mobile Abwehrmittel und verlÃ¤ssliche Rechtsgrundlagen, um vor allem handelsÃ¼blichen "Kleindrohnen" wirksam zu begegnen.

