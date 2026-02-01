Israel Ã¶ffnet GrenzÃ¼bergang Rafah fÃ¼r "begrenzten" Personenverkehr

Der GrenzÃ¼bergang Rafah

Der GrenzÃ¼bergang Rafah zwischen Ã„gypten und dem Gazastreifen ist israelischen Angaben zufolge in eingeschrÃ¤nktem Umfang geÃ¶ffnet worden. Der Durchgang sei am Sonntag 'fÃ¼r den begrenzten Durchgang von Bewohnern' des Gazastreifens freigegeben worden.

Der GrenzÃ¼bergang Rafah zwischen Ã„gypten und dem Gazastreifen ist israelischen Angaben zufolge in eingeschrÃ¤nktem Umfang geÃ¶ffnet worden. Der Ãœbergang sei am Sonntag "fÃ¼r den begrenzten Durchgang von Bewohnern" des Gazastreifens freigegeben worden, erklÃ¤rte die fÃ¼r zivile Angelegenheiten in den palÃ¤stinensischen Gebieten zustÃ¤ndige israelische BehÃ¶rde Cogat. Die Ã–ffnung des seit Mai 2024 geschlossenen GrenzÃ¼bergangs erfolge als Teil des Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der radikalislamischen PalÃ¤stinenserorganisation Hamas.



Die Ã–ffnung des GrenzÃ¼bergangs am Sonntag sei eine "erste Probephase", die mit der EU abgestimmt sei, erklÃ¤rte Cogat weiter. Nun wÃ¼rden Vorbereitungen fÃ¼r eine vollstÃ¤ndige WiedererÃ¶ffnung getroffen. Der GrenzÃ¼bertritt in beide Richtungen werde "nach Abschluss dieser Vorbereitungen beginnen", erklÃ¤rte Cogat weiter. Dies sei fÃ¼r Montag geplant, hieÃŸ es aus informierten Kreisen am GrenzÃ¼bergang.



Die Ã–ffnung des GrenzÃ¼bergangs Rafah soll von der EU-Mission Eubam begleitet werden - an der gemÃ¤ÃŸ Bundestagsmandat bis zu 25 deutsche SicherheitskrÃ¤fte teilnehmen kÃ¶nnen. Die zivile Mission war im Jahr 2005 nach dem damaligen israelischen Abzug aus dem Gazastreifen eingesetzt worden. Am GrenzÃ¼bergang Rafah unterstÃ¼tzten Beamte aus EU-LÃ¤ndern die palÃ¤stinensischen BehÃ¶rden bei Personen- und Warenkontrollen. Nach der MachtÃ¼bernahme durch die radikalislamische Hamas im Gazastreifen im Jahr 2007 wurde die Mission ausgesetzt.Â



Nach Angaben der Hamas-GesundheitsbehÃ¶rde warteten am Sonntag rund 200 Patientinnen und Patienten auf der palÃ¤stinensischen Seite des GrenzÃ¼bergangs, um das Gebiet zu verlassen. Zudem seien "etwa 40 PalÃ¤stinenser der PalÃ¤stinensischen AutonomiebehÃ¶rde auf der Ã¤gyptischen Seite des GrenzÃ¼bergangs eingetroffen, um in den Gazastreifen einzureisen und ihre Arbeit aufzunehmen", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus palÃ¤stinensischen BehÃ¶rdenkreisen.



Rafah ist der einzige GrenzÃ¼bergang aus dem Gazastreifen, der nicht Ã¼ber Israel fÃ¼hrt, und war frÃ¼her auch fÃ¼r viele Hilfslieferungen genutzt worden. Die UNO und internationale Hilfsorganisationen hatten schon seit langem eine WiederÃ¶ffnung des GrenzÃ¼bergangs gefordert, allerdings umfassender als nun von Israel angekÃ¼ndigt.



Seit dem 10. Oktober gilt im Gazastreifen eine fragile Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel. Beide Seiten werfen sich jedoch immer wieder VerstÃ¶ÃŸe gegen die Vereinbarung vor. Israel pocht auf eine Entwaffnung der Hamas und die ZerstÃ¶rung des von den Islamisten genutztenÂ Tunnelsystems in dem PalÃ¤stinensergebiet.Â



Am Samstag waren kurz vor der WiedererÃ¶ffnung des GrenzÃ¼bergangs in Rafah bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen Hamas-Angaben zufolge mindestens 32 Menschen getÃ¶tet worden. Die israelische Armee teilte mit, sie habe die Angriffe als Reaktion auf "VerstÃ¶ÃŸe der Hamas gegen das Waffenruhe-Abkommen" geflogen.