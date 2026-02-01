Israel untersagt Hilfsorganisation Ã„rzte ohne Grenzen vorerst EinsÃ¤tze im Gazastreifen

Israel hat der Hilfsorganisation Ã„rzte ohne Grenzen (MSF) weitere humanitÃ¤re EinsÃ¤tze im Gazastreifen vorerst untersagt. Die Organisation MSF habe es versÃ¤umt, eine Liste aller palÃ¤stinensischen Mitarbeitenden vorzulegen und mÃ¼sse daher ihre Arbeit im Gazastreifen einstellen, erklÃ¤rte das Ministerium fÃ¼r Diaspora-Angelegenheiten am Sonntag. Alle Mitarbeitenden der Organisation sollten das palÃ¤stinensische KÃ¼stengebiet demnach bis zum 28. Februar verlassen.
Die Regel, eine Liste aller Ã¶rtlichen Mitarbeitenden vorzulegen, gelte fÃ¼r "alle in der Region tÃ¤tigen humanitÃ¤ren Organisationen", erklÃ¤rte das Ministerium weiter.Â
Inmitten der weiterhin angespannten humanitÃ¤ren Lage im Gazastreifen hatte Israel bereits im Dezember 37 internationalen Hilfsorganisationen - darunter MSF - die Zulassung fÃ¼r ihren Einsatz in dem PalÃ¤stinensergebiet ab MÃ¤rz 2026 entzogen, wenn diese nicht die "erforderlichen Sicherheits- und Transparenzstandards" einhielten.Â
Am Sonntag erklÃ¤rte das Ministerium fÃ¼r Diaspora-Angelegenheiten, MSF habe sich im Januar verpflichtet, im Rahmen der geforderten Standards die Mitarbeiterlisten vorzulegen. Dies sei jedoch nicht geschehen.
Die Hilfsorganisation bestÃ¤tigte am Freitag auf ihrer Website, dass sie zunÃ¤chst der Ãœbermittlung einer entsprechenden Liste zugestimmt habe. "Trotz wiederholter BemÃ¼hungen" sei jedoch keine Einigung mit den israelischen BehÃ¶rden Ã¼ber den Umgang mit den Daten erzielt worden, erklÃ¤rte MSF.Â
Die Organisation habe von den israelischen BehÃ¶rden keine Zusicherung erhalten, "dass alle Mitarbeiterdaten ausschlieÃŸlich fÃ¼r die angegebenen administrativen Zwecke verwendet werden und keine Kollegen gefÃ¤hrdet werden." Darum sei MSF "zu dem Schluss gekommen, dass wir unter den gegenwÃ¤rtigen UmstÃ¤nden keine Mitarbeiterdaten weitergeben werden".
