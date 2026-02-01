Umfrage: Schwarz-grÃ¼n in Nordrhein-Westfalen weiterhin mit Mehrheit

Landtag in DÃ¼sseldorf bei einer frÃ¼heren Sitzung

Mehr als ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat Schwarz-GrÃ¼n weiterhin eine Mehrheit. In einer am Sonntag in DÃ¼sseldorf verÃ¶ffentlichten Umfrage von Infratest dimap fÃ¼r den Westdeutschen Rundfunk (WDR) kommt die CDU von MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st auf 35 Prozent. Die mitregierenden GrÃ¼nen liegen bei 13 Prozent.



Die SPD erreicht demnach erstmals seit Juni 2023 in einer WDR-Umfrage wieder die 20-Prozent-Marke. Die AfD kommt auf 15 Prozent, die Linke auf sechs Prozent. Die FDP wÃ¼rde mit vier Prozent den Einzug in den Landtag verpassen. In Nordrhein-Westfalen wird im FrÃ¼hjahr 2027 ein neuer Landtag gewÃ¤hlt.



Knapp die HÃ¤lfte der Befragten ist demnach zufrieden mit der Arbeit der schwarz-grÃ¼nen Landesregierung (48 Prozent). 49 Prozent sind unzufrieden. 45 Prozent sind zudem zufrieden mit WÃ¼st als MinisterprÃ¤sident.



Der designierte SPD-Spitzenkandidat Jochen Ott, der erst vor kurzem nominiert wurde, ist indes noch wenig beim Wahlvolk bekannt. Nur jedem vierten Wahlberechtigten (24 Prozent) ist er ein Begriff. FÃ¼r zwÃ¶lf Prozent ist Ott, der SPD-Fraktionschef im Landtag ist, ein guter Kandidat fÃ¼r die Sozialdemokraten, ebenso viele melden Zweifel an.



Infratest dimap befragte im Auftrag desÂ WDR-Magazins Westpol vom 26. bis 29. Januar insgesamt 1164 Wahlberechtigte.