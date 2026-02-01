Politik

Umfrage: Schwarz-grÃ¼n in Nordrhein-Westfalen weiterhin mit Mehrheit

  • AFP - 1. Februar 2026, 10:36 Uhr
Bild vergrößern: Umfrage: Schwarz-grÃ¼n in Nordrhein-Westfalen weiterhin mit Mehrheit
Landtag in DÃ¼sseldorf bei einer frÃ¼heren Sitzung
Bild: AFP

Rund ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat Schwarz-GrÃ¼n weiterhin eine Mehrheit. In einer Umfrage fÃ¼r den WDR kommt die CDU von MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st auf 35 Prozent. Die mitregierenden GrÃ¼nen liegen bei 13 Prozent.

Mehr als ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat Schwarz-GrÃ¼n weiterhin eine Mehrheit. In einer am Sonntag in DÃ¼sseldorf verÃ¶ffentlichten Umfrage von Infratest dimap fÃ¼r den Westdeutschen Rundfunk (WDR) kommt die CDU von MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st auf 35 Prozent. Die mitregierenden GrÃ¼nen liegen bei 13 Prozent.

Die SPD erreicht demnach erstmals seit Juni 2023 in einer WDR-Umfrage wieder die 20-Prozent-Marke. Die AfD kommt auf 15 Prozent, die Linke auf sechs Prozent. Die FDP wÃ¼rde mit vier Prozent den Einzug in den Landtag verpassen. In Nordrhein-Westfalen wird im FrÃ¼hjahr 2027 ein neuer Landtag gewÃ¤hlt.

Knapp die HÃ¤lfte der Befragten ist demnach zufrieden mit der Arbeit der schwarz-grÃ¼nen Landesregierung (48 Prozent). 49 Prozent sind unzufrieden. 45 Prozent sind zudem zufrieden mit WÃ¼st als MinisterprÃ¤sident.

Der designierte SPD-Spitzenkandidat Jochen Ott, der erst vor kurzem nominiert wurde, ist indes noch wenig beim Wahlvolk bekannt. Nur jedem vierten Wahlberechtigten (24 Prozent) ist er ein Begriff. FÃ¼r zwÃ¶lf Prozent ist Ott, der SPD-Fraktionschef im Landtag ist, ein guter Kandidat fÃ¼r die Sozialdemokraten, ebenso viele melden Zweifel an.

Infratest dimap befragte im Auftrag desÂ WDR-Magazins Westpol vom 26. bis 29. Januar insgesamt 1164 Wahlberechtigte.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Iran erklÃ¤rt europÃ¤ische StreitkrÃ¤fte zu
    Iran erklÃ¤rt europÃ¤ische StreitkrÃ¤fte zu "terroristischen Gruppen"

    Der Iran hat die StreitkrÃ¤fte der EU-Mitgliedstaaten zu "terroristischen Gruppen" erklÃ¤rt.Â Dies gab der iranische ParlamentsprÃ¤sident Mohammed Bagher Ghalibaf am Sonntag vor

    Mehr
    Zahnbehandlungen selbst zahlen: CDU-Wirtschaftsrat will Sozialleistungen streichen
    Zahnbehandlungen selbst zahlen: CDU-Wirtschaftsrat will Sozialleistungen streichen

    Der CDU-Wirtschaftsrat, ein CDU-naher Unternehmensverband, hat radikale Streichungen von Sozialleistungen gefordert, um einen Anstieg der Sozialabgaben zu verhindern. In der

    Mehr
    Irans ParlamentsprÃ¤sident erklÃ¤rt EU-StreitkrÃ¤fte zu
    Irans ParlamentsprÃ¤sident erklÃ¤rt EU-StreitkrÃ¤fte zu "terroristischen Gruppen"

    Der Iran hat die StreitkrÃ¤fte der EU-Mitgliedsstaaten zu "terroristischen Gruppen" erklÃ¤rt.Â Dies gab der iranische ParlamentsprÃ¤sident Mohammed Bagher Ghalibaf am Sonntag vor

    Mehr
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Selenskyj: GesprÃ¤che zwischen Russland, Ukraine und den USA in Abu DhabiÂ erst am Mittwoch
    Selenskyj: GesprÃ¤che zwischen Russland, Ukraine und den USA in Abu DhabiÂ erst am Mittwoch
    Ukraine-GesprÃ¤che in Abu Dhabi werden am Mittwoch fortgesetzt
    Ukraine-GesprÃ¤che in Abu Dhabi werden am Mittwoch fortgesetzt
    Beim EntrÃ¼mpeln von Wohnung in Monheim: Leiche von Frau gefunden
    Beim EntrÃ¼mpeln von Wohnung in Monheim: Leiche von Frau gefunden
    Mindestens acht Tote bei BusunglÃ¼ck im tÃ¼rkischen Urlaubsort Antalya
    Mindestens acht Tote bei BusunglÃ¼ck im tÃ¼rkischen Urlaubsort Antalya
    Israel untersagt Hilfsorganisation Ã„rzte ohne Grenzen vorerst EinsÃ¤tze im Gazastreifen
    Israel untersagt Hilfsorganisation Ã„rzte ohne Grenzen vorerst EinsÃ¤tze im Gazastreifen
    NRW-CDU fordert nationale Strategie zur Drohnenabwehr
    NRW-CDU fordert nationale Strategie zur Drohnenabwehr

    Top Meldungen

    CDU-Wirtschaftsrat verlangt
    CDU-Wirtschaftsrat verlangt "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU erhÃ¶ht den Druck auf die Bundesregierung und fordert eine "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer". Der Unternehmerverband mit mehr

    Mehr
    Spahn will Investoren mit Steueranreiz nach Deutschland holen
    Spahn will Investoren mit Steueranreiz nach Deutschland holen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU), hat vorgeschlagen, GrÃ¼nder und Unternehmer im Ausland mit einem Steueranreiz nach

    Mehr
    IW-Studie: Geringverdiener ziehen Hunderttausende aus dem System
    IW-Studie: Geringverdiener ziehen Hunderttausende aus dem System

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Geringverdiener und sozial Schwache erhalten in Deutschland Ã¼ber das gesamte Leben hunderttausende Euro mehr soziale und Ã¶ffentliche Leistungen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts