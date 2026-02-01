Beim EntrÃ¼mpeln einer verwahrlosten Wohnung im nordrhein-westfÃ¤lischen Monheim haben Arbeiter die Leiche einer Frau gefunden. Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma fanden den zum Teil skelettierten Leichnam einer Ã¤lteren Frau am Freitag "versteckt unter Unmengen von Unrat", wie die Polizei in Mettmann und die Staatsanwaltschaft in DÃ¼sseldorf am Samstagabend mitteilten.
Zur KlÃ¤rung der Todesursache wurde die bislang nicht identifizierte Leiche in der Rechtsmedizin untersucht. Dabei ergaben sich demnach Hinweise auf ein TÃ¶tungsdelikt. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein.Â
Anfang November hatte sich ein 52-jÃ¤hriger Mann in der Wohnung wÃ¤hrend eines Polizeieinsatzes wegen eines Waffendeliktes mit einer Schusswaffe lebensgefÃ¤hrlich verletzt. Er starb kurz darauf an den Folgen seiner Verletzungen. Seine Wohnung wurde von der Polizei versiegelt und erst jetzt fÃ¼r die EntrÃ¼mpelung freigegeben.
Beim EntrÃ¼mpeln von Wohnung in Monheim: Leiche von Frau gefunden
1. Februar 2026
