Voigt dringt auf schnelle Reformen zur StÃ¤rkung des Arbeitsmarkts

Mario Voigt am 30.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) verlangt, dass Bund und LÃ¤nder angesichts der hohen Arbeitslosenzahl von mehr als drei Millionen sofort gegensteuern.



"Die Zahl von mehr als drei Millionen Arbeitslosen ist kein Ausdruck fehlender StÃ¤rke, sondern ein klarer Auftrag, jetzt die richtigen Weichen fÃ¼r Wachstum, Investitionen und BeschÃ¤ftigung zu stellen", sagte er der "Bild" (Montagsausgabe). MaÃŸnahmen gegen die hohe Arbeitslosenquote mÃ¼ssten "daher die PrioritÃ¤t Nummer 1 in allen Politikbereichen sein".



"Wir dÃ¼rfen uns bei den notwendigen VerÃ¤nderungen im Land nicht selbst blockieren." Es brauche einen "Ruck", der "Investitionen erleichtert, Arbeit attraktiver macht und WettbewerbsfÃ¤higkeit sichert". So mÃ¼sse die geplante Senkung der Unternehmenssteuern "vorgezogen und durch weitere Entlastungsschritte ergÃ¤nzt werden". Aber auch die Belastung der BeschÃ¤ftigten durch Steuern und Abgaben gelte es, in den Blick zu nehmen. Beides gehÃ¶re zusammen, denn "Wirtschaft" seien Unternehmen und BeschÃ¤ftigte.



Voigt nannte ausdrÃ¼cklich auch "eine Senkung der Einkommensteuer, sofern finanzierbar". AuÃŸerdem mÃ¼sse das Steuerrecht "spÃ¼rbar vereinfacht" werden - "weniger Ausnahmen, weniger Nachweise, mehr Planungssicherheit". Voigt fordert ferner, dass "die Stromsteuer fÃ¼r alle schnellstmÃ¶glich auf das europÃ¤ische MindestmaÃŸ" gesenkt wird. In ostdeutschen BundeslÃ¤ndern sollten unnÃ¶tige bundesrechtliche Regelungen "zeitlich befristet" ausgesetzt werden, um Wachstum und Innovation dort gezielt zu beschleunigen.



Voigt forderte: "Genehmigungszeiten mÃ¼ssen in Pilotregionen innerhalb von zwei Jahren halbiert werden. So entsteht ein Reformmodell, das anschlieÃŸend bundesweit ausgerollt werden kann."

