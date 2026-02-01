US-Bundesstaat Minnesota scheitert vorerst im Streit um Abschiebe-Razzien vor Gericht

Protest gegen die EinwanderungsbehÃ¶rde ICE in Minnesota

Der US-Bundesstaat Minnesota ist mit einem Eilantrag gegen die rabiaten Abschiebe-Razzien der EinwanderungsbehÃ¶rde ICE vorerst vor Gericht gescheitert. Eine Bundesrichterin lehnte es am Samstag ab, den ICE-Einsatz per einstweiliger VerfÃ¼gung zu stoppen - Justizministerin Pam Bondi wertete dies als BestÃ¤tigung fÃ¼r die Abschiebepolitik der Regierung. In einem anderen Fall verfÃ¼gte ein Bundesrichter jedoch, dass ein fÃ¼nfjÃ¤hriger Junge und sein aus Ecuador stammender Vater freizulassen sind.Â



Der fÃ¼nfjÃ¤hrige Liam Conejo Ramos und sein Vater Adrian Conejo Arias waren wÃ¤hrend eines ICE-Einsatzes in Minnesota festgenommen worden. Der Fall der beiden Asylbewerber sorgte fÃ¼r weitverbreitete EmpÃ¶rung.Â



Grund der Festnahme des FÃ¼nfjÃ¤hrigen und seines Vaters sei die "schlecht durchdachte und inkompetent umgesetzte Verfolgung tÃ¤glicher Abschiebungsquoten der US-Bundesregierung", befand Bundesrichter Fred Biery. Diese solle offenbar auch dann umgesetzt werden, "wenn dies die Traumatisierung von Kindern erfordert". Der Richter ordnete an, dass Vater und Sohn bis Dienstag freigelassen werden mÃ¼ssen.Â



Zu dem Antrag der Regierung von Minnesota, die ICE-Razzien generell stoppen zu lassen, erklÃ¤rte hingegen Bundesrichterin Katherine Menendez: "Letztendlich kommt das Gericht zu dem Schluss, dass die AbwÃ¤gung der SchÃ¤den nicht eindeutig fÃ¼r eine einstweilige VerfÃ¼gung spricht." Nach Angaben Menendez' handelt es sich aber noch nicht um ihre finale Entscheidung in dem Fall.Â



Minnesota hatte argumentiert, dass die EinsÃ¤tze der BundesbehÃ¶rden seine SouverÃ¤nitÃ¤t als Bundesstaat verletzen. Der BÃ¼rgermeister von Minneapolis, der grÃ¶ÃŸten Stadt in Minnesota, Jacob Frey, zeigte sich von der Gerichtsentscheidung enttÃ¤uscht: "Diese Entscheidung verÃ¤ndert nicht, was die Menschen hier durchgemacht haben â€“ Angst, Unruhe und Schaden, verursacht durch das Vorgehen der BundesbehÃ¶rden, die von Anfang an nie nach Minneapolis gehÃ¶rt haben."



Justizministerin Bondi wiederum erklÃ¤rte, dass weder die Politik von StÃ¤dten, die in der Einwanderungspolitik nicht mit der Bundesregierung zusammenarbeiten, noch "unbegrÃ¼ndete Klagen" die Trump-Regierung davon abhalten wÃ¼rden, "in Minnesota Bundesrecht durchzusetzen".Â Minneapolis zÃ¤hlt zu den sogenannten Sanctuary Cities (ZufluchtsstÃ¤dten), die Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung Schutz gewÃ¤hren und nur begrenzt mit den EinwanderungsbehÃ¶rden der Bundesregierung zusammenarbeiten.



Bundesrichter Biery kritisierte in seiner Entscheidung zu dem FÃ¼nfjÃ¤hrigen und seinem Vater in scharfen Worten eine offensichtliche "Ignoranz" der Regierung gegenÃ¼ber der UnabhÃ¤ngigkeitserklÃ¤rung der Vereinigten Staaten, in der "die Sorgen vor einem potenziellen autoritÃ¤ren KÃ¶nig Ã¼ber unsere junge Nation aufgezÃ¤hlt wurden".



Das Kind und sein Vater waren am 20. Januar bei einer Razzia vor ihrer Wohnung in Minneapolis festgenommen worden, sie wurden dann in eine 1800 Kilometer entfernte Haftanstalt in Texas gebracht. Der Fall hatte nicht zuletzt aufgrund eines Fotos fÃ¼r EmpÃ¶rung gesorgt, das Liam mit einer blauen KindermÃ¼tze bekleidet in den schneebedeckten StraÃŸen Minnesotas zeigt, wÃ¤hrend ein Mitglied der EinsatzkrÃ¤fte seinen Schulranzen trÃ¤gt.



EinsatzkrÃ¤fte der Einwanderungspolizei ICE und GrenzschutzbehÃ¶rde CBP fÃ¼hren seit Wochen in Minneapolis massive Razzien aus, bei denen sie teilweise mit brutaler Gewalt vorgehen. Bei Protesten gegen die EinsÃ¤tze wurden in der Metropole zwei US-BÃ¼rger getÃ¶tet: Der 37-JÃ¤hrige Krankenpfleger Alex Pretti wurde vor einer Woche am Rande einer Abschiebe-Razzia in Minneapolis erschossen. am 7. Januar war die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good erschossen worden.



Am Freitag protestierten tausende Menschen in Minneapolis gegen die Razzien. Die Demonstranten brachten mit Transparenten und Schildern ihre Wut Ã¼ber die Politik von US-PrÃ¤sident Donald Trump zum Ausdruck.Â Der Protest bei eisigen Temperaturen wurde von Rockstar Bruce Springsteen unterstÃ¼tzt. Er sang bei der Demonstration in Minneapolis seinen neuen Protestsong Â "Streets of Minneapolis", den er nach den tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen komponiert hatte.