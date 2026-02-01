Diplomatische AnnÃ¤herung: Neue GeschÃ¤ftstrÃ¤gerin der USA in Venezuela angekommen

GebÃ¤ude der US-Botschaft in Caracas

Weniger als einen Monat nach dem US-MilitÃ¤reinsatz in Venezuela und der Gefangennahme des linksnationalistischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro haben Washington und Caracas einen weiteren Schritt in ihrer diplomatischen AnnÃ¤herung getan: Am Samstag traf die neue GeschÃ¤ftstrÃ¤gerin der USA in Venezuela, Laura Dogu, in der Hauptstadt Caracas ein. Sie wurde vom venezolanischen AuÃŸenminister YvÃ¡n Gil empfangen. Am Freitag hatte ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez eine groÃŸangelegte Amnestierung politischer HÃ¤ftlinge angekÃ¼ndigt.



US-PrÃ¤sident Donald Trump hat wiederholt sein Interesse an den groÃŸen ErdÃ¶lvorkommen des sÃ¼damerikanischen Landes bekundet - es sind die grÃ¶ÃŸten der Welt. Trump setzt dabei auf eine Zusammenarbeit mit der Regierung in Caracas, obwohl in ihr weiterhin VerbÃ¼ndete Maduros das Sagen haben.



Dogu schrieb am Samstag im Onlinedienst X: "Ich bin gerade in Venezuela angekommen. Mein Team und ich sind bereit zu arbeiten". Dazu stellte sie Fotos von ihrer Ankunft am Flughafen. Gil teilte wenig spÃ¤ter im Onlinedienst Telegram mit, er sei mit Dogu zusammengetroffen, um mit ihr "einen Fahrplan fÃ¼r "Themen von bilateralem Interesse" festzulegen.Â



Dogu war frÃ¼her US-Botschafterin in den zentralamerikanischen Staaten Honduras und Nicaragua. Wie lange sie in Venezuela bleiben wird und wie ihre Aufgaben definiert sind, war zunÃ¤chst unklar.Â



Schon wenige Tage nach der Gefangennahme Maduros und seiner Inhaftierung in New York wegen VorwÃ¼rfen des "Drogenterrorismus" war eine US-Delegation nach Caracas gereist und hatte eine WiedererÃ¶ffnung der dortigen US-Botschaft geprÃ¼ft. Die US-Botschaft in Caracas ist seit 2019 geschlossen. Die US-Vertretung fÃ¼r Venezuela hatte ihren Sitz seitdem in der US-Botschaft in der kolumbianischen Hauptstadt BogotÃ¡.



Trump hatte nach der Gefangennahme Maduros gesagt, Venezuela stehe nun unter der Kontrolle der USA. ÃœbergangsprÃ¤sidentin RodrÃ­guez hat er als "fantastisch" gelobt. RodrÃ­guez war VizeprÃ¤sidentin unter Maduro und wurde vom Obersten Gericht des Landes nach dessen Gefangennahme als Interims-Staatschefin eingesetzt.



Trumps UnterstÃ¼tzung fÃ¼r RodrÃ­guez ist ein RÃ¼ckschlag fÃ¼r die konservative venezolanische Oppositionschefin MarÃ­a Corina Machado, die in Venezuela im Untergrund gelebt hatte und sich derzeit im Nachbarland Kolumbien aufhÃ¤lt.



RodrÃ­guez hat eine Reform des venezolanischen Ã–lsektors eingeleitet, um diesen stÃ¤rker fÃ¼r Investitionen von Privatunternehmen zu Ã¶ffnen. Bisher befindet sich die venezolanische ErdÃ¶lbranche weitgehend in staatlicher Hand. Auch arbeitet sie mit der US-Regierung an einer WiedererÃ¶ffnung der kommerziellen Flugverbindungen zwischen Venezuela und den USA, die seit 2019 eingestellt sind.



Am Freitag kÃ¼ndigte RodrÃ­guez eine Massenamnestie fÃ¼r HÃ¤ftlinge an, die wegen "politischer Gewalt" einsÃ¤ÃŸen. Das entsprechende Gesetz solle den Zeitraum von 1999 bis heute umfassen, sagte sie in einer Rede vor dem Obersten Gericht. Ziel sei es, "die Verletzungen zu heilen, die die von Gewalt und Extremismus genÃ¤hrte politische Konfrontation hinterlassen hat".Â Von der Amnestie ausgeschlossen seien wegen Mordes, Drogenhandels oder schwerer MenschenrechtsverstÃ¶ÃŸe verurteilte StraftÃ¤ter.Â



RodrÃ­guez kÃ¼ndigte zudem an, das berÃ¼chtigte GefÃ¤ngnis El Helicoide in Caracas schlieÃŸen zu lassen. Der Opposition und Menschenrechtlern zufolge wurden Gefangene dort unter Maduro gefoltert.Â El Helicoide werde in ein "soziales, sportliches, kulturelles und Einkaufszentrum" fÃ¼r Polizistenfamilien sowie umliegende Gemeinden verwandelt, sagte die ÃœbergangsprÃ¤sidentin.



Der Nichtregierungsorganisation (NGO) Foro Penal zufolge sitzen in venezolanischen GefÃ¤ngnissen immer noch mehr als 700 politische Gefangene ein, darunter viele in El Helicoide. Seit dem Sturz Maduros wurden demnach 266 politische Gefangene freigelassen. Nach Angaben der Â venezolanischen BehÃ¶rden kamen mehr als 800 HÃ¤ftlinge frei. Die US-Botschaft in Caracas erklÃ¤rte am Freitag, alle in Venezuela inhaftierten US-BÃ¼rger seien freigelassen worden