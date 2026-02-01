Neue Epstein-Akten bringen britischen Ex-Prinzen Andrew zunehmend in BedrÃ¤ngnis

Andrew Mountbatten-Windsor

Nach der VerÃ¶ffentlichung weiterer Akten Ã¼ber den SexualstraftÃ¤ter Epstein durch die US-Regierung ist der britische Ex-Prinz Andrew weiter in BedrÃ¤ngnis geraten. Premier Starmer sprach sich fÃ¼r eine Aussage Andrews vor dem US-Kongress aus.

Nach der VerÃ¶ffentlichung weiterer Akten Ã¼ber den SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein durch das US-Justizministerium ist der britische Ex-Prinz Andrew am Wochenende weiter in BedrÃ¤ngnis geraten. Unter den freigegebenen Dokumenten ist unter anderem ein Foto, das Andrew auf allen Vieren zeigt, wÃ¤hrend er sich Ã¼ber eine Frau beugt. Der britische Premierminister Keir Starmer sprach sich fÃ¼r eine Aussage Andrews vor dem US-Kongress aus.



In den am Freitag (Ortszeit) verÃ¶ffentlichten Akten tauchen erneut die Namen des Microsoft-GrÃ¼nders Bill Gates und des Tech-MilliardÃ¤rs Elon Musk auf, erstmals erscheint zudem der Name des heutigen US-Handelsministers Howard Lutnick.Â



Der Investmentbanker Epstein stand unter Verdacht, tausende MinderjÃ¤hrige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Er war erstmals 2008 verurteilt worden, weil er die Dienste von minderjÃ¤hrigen Prostituierten in Anspruch genommen hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft erhielt er damals aber nur eine 18-monatige Haftstrafe.Â



2019 wurde er unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von MinderjÃ¤hrigen erneut festgenommen. Rund einen Monat spÃ¤ter wurde er erhÃ¤ngt in seiner New Yorker GefÃ¤ngniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben beging er Suizid.



Nach Angaben des stellvertretenden US-Justizministers Todd Blanche wurden am Freitag "mehr als drei Millionen Seiten" an Material Ã¼ber Epstein auf einer Website des Ministeriums verÃ¶ffentlicht. Darunter seien mehr als 2000 Videos sowie 180.000 Fotos.



Den freigegebenen Akten zufolge schlug Epstein Andrew Mountbatten-WindsorÂ 2010 ein Treffen mit einer Russin vor - kurz nachdem Epstein seine Strafe wegen Prostitution MinderjÃ¤hriger abgesessen hatte.Â



Der britische KÃ¶nig Charles III. hatte seinem Bruder wegen dessen Verbindungen zu Epstein im vergangenen Jahr alle kÃ¶niglichen Titel und Ehren aberkannt. Die US-Australierin Virginia Giuffre hatte den ehemaligen Prinzen beschuldigt, sie als 17-JÃ¤hrige missbraucht zu haben.Â



Der britische Regierungschef Starmer sagte, er hab "immer gesagt, dass jeder der Ã¼ber Informationen (verfÃ¼gt), darauf vorbereitet sein sollte, diese Informationen zu teilen, in welcher Form auch immer er darum gebeten wird". Dabei gehe vor allem um die Opfer Epsteins.



Der britische Rundfunksender BBC berichtete unter Berufung auf den US-Anwalt Brad Edwards, eine seiner Mandantinnen sei von Epstein an Andrew vermittelt worden. Der Vorfall habe 2010 stattgefunden, als sie in ihren 20ern gewesen sei. "Wir sprechen von mindestens einer Frau, die von Jeffrey Epstein zu Prinz Andrew geschickt wurde", sagte Edwards der BBC.



In der Slowakei trat unterdessen der langjÃ¤hrige AuÃŸenminister Miroslaw Lajcak wegen mutmaÃŸlicher Verbindungen zu Epstein als Berater von MinisterprÃ¤sident Robert Fico zurÃ¼ck. Der BBC zufolge hatte Epstein dem damaligen AuÃŸenminister Lajcak 2018 per SMS Frauen angeboten.



Laut einem Gesetz des US-Kongresses hÃ¤tte die Regierung nahezu alle Epstein-Akten eigentlich bis zum 19. Dezember verÃ¶ffentlichen sollen. Bislang war dies aber nur mit einem Bruchteil der Dokumente geschehen. Die Regierung von US-PrÃ¤sident Donald Trump begrÃ¼ndet die VerzÃ¶gerungen mit der Notwendigkeit, die IdentitÃ¤t der Opfer unkenntlich zu machen. Auch in den neuen Akten gibt es zahlreiche geschwÃ¤rzte Stellen.



Mehrere Opfer des Missbrauchskandals hielten den BehÃ¶rden vor, dass Informationen Ã¼ber sie in den Akten sichtbar seien, "wÃ¤hrend die MÃ¤nner, die uns missbraucht haben, weiterhin versteckt und geschÃ¼tzt bleiben". Der Brief wurde von 19 Missbrauchsopfern unterzeichnet, von denen einige Pseudonyme oder nur Initialen verwendeten. In dem Brief wird die "vollstÃ¤ndige Freigabe der Epstein-Akten" gefordert.Â



Die Dokumente enthalten auch Listen der US-Bundespolizei FBI mit grÃ¶ÃŸtenteils anonym erhobenen Anschuldigungen gegen Trump. Das Justizministerium erklÃ¤rte, die Akten enthielten "unwahre und sensationshaschende Behauptungen" Ã¼ber den US-PrÃ¤sidenten.Â Das WeiÃŸe Haus habe keinen Einfluss auf die Sichtung der Dokumente gehabt, beteuerte Blanche, der frÃ¼her Trumps Anwalt war. "Wir haben PrÃ¤sident Trump nicht geschÃ¼tzt", betonte er.Â



Trump hatte sich monatelang gegen die Freigabe der Dokumente gesperrt. Er bestreitet engere Beziehungen zu Epstein. Bisher verÃ¶ffentlichte Fotos und Dokumente legen das Gegenteil nahe. Ein persÃ¶nliches Fehlverhalten konnte dem PrÃ¤sidenten bisher nicht nachgewiesen werden.Â



In den nun verÃ¶ffentlichten Dokumenten tauchen Namen auf, die bereits in den zuvor verÃ¶ffentlichten Epstein-Akten erwÃ¤hnt worden waren. In einem E-Mail-Entwurf schrieb Epstein demnach Ã¼ber Microsoft-GrÃ¼nder Gates, er habe diesem geholfen, "Medikamente zu besorgen", damit Gates "Folgen von Sex mit russischen MÃ¤dchen" bewÃ¤ltigen kÃ¶nne. Gates' Stiftung erklÃ¤rte, es handele sich um "absolut absurde und vollkommen falsche Behauptungen".



Die Dokumente enthalten auch Mailwechsel zwischen Musk und Epstein.Â In einer Nachricht fragt Musk Epstein: "An welchem Tag oder Nacht findet die wildeste Party auf deiner Insel statt?"



Der heutige US-Handelsminister Lutnick plante offenbar ein Mittagessen auf Epsteins privater Karibikinsel. "Wir kommen aus Saint Thomas zu Ihnen", schrieb Lutnicks Ehefrau an die SekretÃ¤rin Epsteins und fragte, wo sie den Anker werfen sollten.Â