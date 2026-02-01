Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 20. Spieltags der 2. Bundesliga haben sich Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld 1:1 getrennt.
Dresden ging zunÃ¤chst in der ersten Halbzeit durch ein Tor von Christoph Daferner in FÃ¼hrung. Der Treffer fiel in der 43. Minute nach einer Ecke von Jonas Sterner, bei der Daferner hÃ¶her stieg als die Abwehrspieler der Arminia und den Ball ins Netz kÃ¶pfte. In den wenigen Minuten bis zur Halbzeitpause blieb es bei der knappen FÃ¼hrung der Hausherren, obwohl beide Mannschaften weitere Chancen hatten.
In der zweiten Halbzeit erhÃ¶hte Bielefeld den Druck und kam schlieÃŸlich in der 67. Minute durch einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Tim Handwerker verwandelte den StrafstoÃŸ sicher ins rechte Eck, nachdem Momuluh im Strafraum von Alexander Rossipal zu Fall gebracht worden war. Trotz weiterer BemÃ¼hungen beider Teams blieb es letztendlich beim 1:1.
Die Sachsen klettern durch den Punktgewinn auf den 16. Platz und verlassen damit die direkten AbstiegsrÃ¤nge, wÃ¤hrend Bielefeld auf dem 14. Rang steht. FÃ¼r die Ostwestfalen geht es am kommenden Sonntag gegen Braunschweig weiter, Dresden ist am Vortag auf Schalke gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Fortuna DÃ¼sseldorf - SC Paderborn 07 2:1, Hertha BSC - SV Darmstadt 98 2:2.
Sport
2. Bundesliga: Dresden und Bielefeld trennen sich 1:1
- dts - 1. Februar 2026, 15:29 Uhr
.
