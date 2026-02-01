Verfechterin von Frauenrechten: Ex-BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth gestorben

Rita SÃ¼ssmuth

Ex-BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth ist tot. Sie starb im Alter von 88 Jahren. BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) wÃ¼rdigte sie als 'eine der bedeutendsten Politikerinnen der Bundesrepublik'.

Die frÃ¼here BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth (CDU) ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 88 Jahren, wie der Deutsche Bundestag mitteilte. Die CDU-Politikerin galt als engagierte Katholikin und Verfechterin von Frauenrechten. BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) wÃ¼rdigte sie als "eine der bedeutendsten Politikerinnen der Bundesrepublik". Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nannte SÃ¼ssmuth eine "groÃŸe Politikerin" und einen "Leitstern fÃ¼r unser demokratisches Gemeinwesen".



SÃ¼ssmuth habe sich "lebenslang fÃ¼r Deutschland engagiert", erklÃ¤rte Merz in Berlin. Das Land verdanke ihr viel.Â Als Bundesministerin und PrÃ¤sidentin des Deutschen Bundestags sei sie "Vorbild und auch VorkÃ¤mpferin, nicht zuletzt fÃ¼r die Gleichberechtigung und die politische Wirkkraft von Frauen" gewesen. Sie habe "beispielhaft" fÃ¼r eine moderne und offene Gesellschaft gekÃ¤mpft und MaÃŸstÃ¤be fÃ¼r Toleranz und Weltoffenheit gesetzt, betonte Merz.



Die in Wuppertal geborene SÃ¼ssmuth kam als Seiteneinsteigerin in die Politik. Erst 1981 trat die damals 44-jÃ¤hrige Professorin fÃ¼r Erziehungswissenschaft in die CDU ein. Bereits 1985 wurde sie dann Ã¼berraschend Bundesministerin fÃ¼r Jugend, Familie und Gesundheit im Kabinett von CDU-Kanzler Helmut Kohl. In dem 1986 um den Bereich Frauen erweiterten Ressort machte sie schnell durch eine liberale Linie in der Frauen- und Abtreibungspolitik von sich reden.



"Als Parlamentarierin und Bundesministerin war Rita SÃ¼ssmuth eine leidenschaftliche Vordenkerin in der Frauen- und Familienpolitik und trieb die Gleichberechtigung von Frauen voran", erklÃ¤rte KlÃ¶ckner. Bis zuletzt habe sich SÃ¼ssmuth "mit scheinbar unbegrenzter Energie" fÃ¼r mehr ReprÃ¤sentanz von Frauen in Parlamenten eingesetzt. "Ihr Elan und ihre Beharrlichkeit haben zahllose Menschen in Deutschland beeindruckt - und auch inspiriert", betonte KlÃ¶ckner.



Von 1988 bis 1998 war SÃ¼ssmuth PrÃ¤sidentin des Deutschen Bundestages - als erst zweite Frau in diesem Amt. KlÃ¶ckner erklÃ¤rte, in dieser Position habe SÃ¼ssmuth den deutschen Einigungsprozess mitgestaltet. Von 1987 bis 1998 war SÃ¼ssmuth Mitglied im PrÃ¤sidium der CDU.



Nicht nur in politischen Funktionen, auch beim Umgang mit der damals gerade aufkommenden ImmunschwÃ¤chekrankheit Aids setzte SÃ¼ssmuth eigene Akzente. Leidenschaftlich kÃ¤mpfte sie gegen die Ausgrenzung der Erkrankten. Sie war seit langem Ehrenvorsitzende der Deutschen Aids-Stiftung.



KlÃ¶ckner erklÃ¤rte am Sonntag, SÃ¼ssmuths Politik gegen die ImmunschwÃ¤chekrankheit Aids sei "bahnbrechend" gewesen. SÃ¼ssmuth habe sich entschieden gegen jede Form der Ausgrenzung gewandt und die Grundlage fÃ¼r die erfolgreiche HIV-PrÃ¤vention in Deutschland gelegt.



Heftige VorwÃ¼rfe aus den eigenen Reihen brachte SÃ¼ssmuth ein, dass sie im Jahr 2000 unter der rot-grÃ¼nen Bundesregierung von Gerhard SchrÃ¶der den Vorsitz der nach ihr benannten SÃ¼ssmuth-Kommission zur Zuwanderung Ã¼bernahm. Die von ihr mitentwickelten Ideen zur Migationspolitik und VorschlÃ¤ge unter anderem fÃ¼r Zuwanderung aus demografischen GrÃ¼nden aber nie vollstÃ¤ndig umgesetzt.



In den vergangenen Jahren setzte sie sich SÃ¼ssmuth weiterhin Ã¶ffentlich fÃ¼r die Belange von Frauen ein und fÃ¼r ein Ende des Krieges in der Ukraine.