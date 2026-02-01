Brennpunkte

Geheimdienstkontrolleur warnt vor Bundeswehr-GefÃ¤hrdung durch Iran

  • dts - 1. Februar 2026, 15:58 Uhr
Geheimdienstkontrolleur warnt vor Bundeswehr-Gefährdung durch Iran
Bundeswehr-Kaserne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der AnkÃ¼ndigung Teherans, die Armeen der EuropÃ¤ischen Union kÃ¼nftig als Terrororganisation zu betrachten, warnt Konstantin von Notz (GrÃ¼ne) als stellvertretender Vorsitzender des parlamentarischen Kontrollgremiums davor, die geheimdienstlichen AuslandsaktivitÃ¤ten des Mullah-Regimes zu unterschÃ¤tzen. "Gerade in Zeiten, in denen Bundeswehr-Liegenschaften bereits im Fokus nachrichtendienstlicher AktivitÃ¤ten Russlands stehen, muss man die unverhohlenen Drohungen aus dem Iran bezÃ¼glich der GefÃ¤hrdung von Einrichtungen und Menschen ernst nehmen", sagte er dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe).

Das Verteidigungsministerium erklÃ¤rte, eine mÃ¶gliche GefÃ¤hrdung der Truppe durch den in Deutschland ohnehin sehr aktiven iranischen Geheimdienst nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. "Wir beobachten die Lage", sagte eine Sprecherin der Zeitung mit Blick auf die AnkÃ¼ndigung aus Teheran, "und stehen diesbezÃ¼glich mit dem operativen FÃ¼hrungskommando in einem noch intensiveren Austausch als ohnehin". Es hÃ¤lt den direkten Kontakt zu den einzelnen Bundeswehrstandorten.

Aus Sicht der Regierungskoalition sind die SicherheitsbehÃ¶rden bereits sensibilisiert. Der Schutz der Soldaten sowie deutscher Liegenschaften habe "hÃ¶chste PrioritÃ¤t", sagte Adis Ahmetovic, der auÃŸenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, dem "Tagesspiegel". "Die Lage wird eng abgestimmt mit unseren Partnern bewertet."

Der CDU-Politiker JÃ¼rgen Hardt, sein Amtskollege aus der Unionsfraktion, sieht das Ã¤hnlich: "UnabhÃ¤ngig von dieser Einstufung haben die SicherheitsbehÃ¶rden in Europa eine hohe Aufmerksamkeit gegenÃ¼ber iranischem Terrorismus." Politisch nannte er die AnkÃ¼ndigung Teherans "erwartbar" und zugleich "irrelevant". Ahmetovic hob ebenfalls hervor, dass sie anders als die vorangegangene EU-Listung der iranischen Revolutionsgarden "ohne rechtliche Grundlage" sei und "nichts an der LegitimitÃ¤t der AuslandseinsÃ¤tze" der Bundeswehr Ã¤ndere.

