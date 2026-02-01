BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat die AnkÃ¼ndigung des Iran, die StreitkrÃ¤fte der EU-Mitgliedstaaten zu "terroristischen Gruppen" zu erklÃ¤ren, mit scharfen Worten zurÃ¼ckgewiesen. Dies sei "haltlos und propagandistisch", sagte Wadephul am Sonntag in Berlin. Die ErklÃ¤rung des iranischen ParlamentsprÃ¤sidenten Mohammed Bagher Ghalibaf Ã¤ndere "nichts an der RealitÃ¤t: Die iranischen Revolutionsgarden sind eine Terrororganisation", fÃ¼gte Wadephul hinzu.Â
Die EU habe dies in der vergangenen Woche "richtigerweise zum Ausdruck gebracht", sagte Wadephul weiter. Er hoffe, "dass das Verfahren schnell auch in eine konkrete Rechtsetzung" komme. "Wer friedliche Proteste blutig niederschlÃ¤gt, Oppositionelle hinrichtet und Terror auch nach Europa trÃ¤gt", kÃ¶nne Kritik nicht durch politische AblenkungsmanÃ¶ver entkrÃ¤ften, ergÃ¤nzte der AuÃŸenminister. "Wir lassen uns in unserer Haltung nicht einschÃ¼chtern", betonte Wadephul.
Der Iran reagierte mit seinem Schritt auf die Entscheidung der EU, die Iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen. Die EuropÃ¤ische Union macht die Revolutionsgarden fÃ¼r die Niederschlagung der jÃ¼ngsten Protestbewegung verantwortlich.
Es sei nun "von entscheidender Bedeutung, die Menschen in Iran nicht aus dem Blick zu verlieren", appellierte Wadephul. Sie seien "Ã¼ber Jahre immer wieder mutig gegen das Regime auf die StraÃŸe gegangen". Die Menschen wollten schlicht ein besseres, freies und wÃ¼rdiges Leben. "Und dabei haben sie unsere politische UnterstÃ¼tzung", versicherte Wadephul.
Politik
Wadephul weist Irans ErklÃ¤rung zu europÃ¤ischen StreitkrÃ¤ften als "haltlos" zurÃ¼ck
- AFP - 1. Februar 2026, 15:58 Uhr
BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat die AnkÃ¼ndigung des Iran, die StreitkrÃ¤fte der EU-Mitgliedstaaten zu 'terroristischen Gruppen' zu erklÃ¤ren, mit scharfen Worten zurÃ¼ckgewiesen. Dies sei 'haltlos und propagandistisch'.
BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat die AnkÃ¼ndigung des Iran, die StreitkrÃ¤fte der EU-Mitgliedstaaten zu "terroristischen Gruppen" zu erklÃ¤ren, mit scharfen Worten zurÃ¼ckgewiesen. Dies sei "haltlos und propagandistisch", sagte Wadephul am Sonntag in Berlin. Die ErklÃ¤rung des iranischen ParlamentsprÃ¤sidenten Mohammed Bagher Ghalibaf Ã¤ndere "nichts an der RealitÃ¤t: Die iranischen Revolutionsgarden sind eine Terrororganisation", fÃ¼gte Wadephul hinzu.Â
Weitere Meldungen
Die frÃ¼here BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth (CDU) ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 88 Jahren, wie der Deutsche Bundestag mitteilte. Die CDU-Politikerin galt alsMehr
Der Iran hat die StreitkrÃ¤fte der EU-Mitgliedstaaten zu "terroristischen Gruppen" erklÃ¤rt.Â Dies gab der iranische ParlamentsprÃ¤sident Mohammed Bagher Ghalibaf am Sonntag vorMehr
Mehr als ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat Schwarz-GrÃ¼n weiterhin eine Mehrheit. In einer am Sonntag in DÃ¼sseldorf verÃ¶ffentlichten Umfrage von InfratestMehr
Top Meldungen
Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) verlangt, dass Bund und LÃ¤nder angesichts der hohen Arbeitslosenzahl von mehr als dreiMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU erhÃ¶ht den Druck auf die Bundesregierung und fordert eine "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer". Der Unternehmerverband mit mehrMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU), hat vorgeschlagen, GrÃ¼nder und Unternehmer im Ausland mit einem Steueranreiz nachMehr