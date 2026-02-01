Wadephul weist Irans ErklÃ¤rung zu europÃ¤ischen StreitkrÃ¤ften als "haltlos" zurÃ¼ck

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat die AnkÃ¼ndigung des Iran, die StreitkrÃ¤fte der EU-Mitgliedstaaten zu 'terroristischen Gruppen' zu erklÃ¤ren, mit scharfen Worten zurÃ¼ckgewiesen. Dies sei 'haltlos und propagandistisch'.

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat die AnkÃ¼ndigung des Iran, die StreitkrÃ¤fte der EU-Mitgliedstaaten zu "terroristischen Gruppen" zu erklÃ¤ren, mit scharfen Worten zurÃ¼ckgewiesen. Dies sei "haltlos und propagandistisch", sagte Wadephul am Sonntag in Berlin. Die ErklÃ¤rung des iranischen ParlamentsprÃ¤sidenten Mohammed Bagher Ghalibaf Ã¤ndere "nichts an der RealitÃ¤t: Die iranischen Revolutionsgarden sind eine Terrororganisation", fÃ¼gte Wadephul hinzu.Â



Die EU habe dies in der vergangenen Woche "richtigerweise zum Ausdruck gebracht", sagte Wadephul weiter. Er hoffe, "dass das Verfahren schnell auch in eine konkrete Rechtsetzung" komme. "Wer friedliche Proteste blutig niederschlÃ¤gt, Oppositionelle hinrichtet und Terror auch nach Europa trÃ¤gt", kÃ¶nne Kritik nicht durch politische AblenkungsmanÃ¶ver entkrÃ¤ften, ergÃ¤nzte der AuÃŸenminister. "Wir lassen uns in unserer Haltung nicht einschÃ¼chtern", betonte Wadephul.



Der Iran reagierte mit seinem Schritt auf die Entscheidung der EU, die Iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen. Die EuropÃ¤ische Union macht die Revolutionsgarden fÃ¼r die Niederschlagung der jÃ¼ngsten Protestbewegung verantwortlich.



Es sei nun "von entscheidender Bedeutung, die Menschen in Iran nicht aus dem Blick zu verlieren", appellierte Wadephul. Sie seien "Ã¼ber Jahre immer wieder mutig gegen das Regime auf die StraÃŸe gegangen". Die Menschen wollten schlicht ein besseres, freies und wÃ¼rdiges Leben. "Und dabei haben sie unsere politische UnterstÃ¼tzung", versicherte Wadephul.