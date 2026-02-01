Wirtschaft

CDA kritisiert Forderungen des Wirtschaftsrats scharf

  • dts - 1. Februar 2026, 17:00 Uhr
Bild vergrößern: CDA kritisiert Forderungen des Wirtschaftsrats scharf
CDA (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) hat VorschlÃ¤ge des CDU-Wirtschaftsrats fÃ¼r durchgreifende EinschrÃ¤nkungen beim Arbeitslosengeld und KÃ¼rzungen bei Leistungen der Krankenversicherung deutlich verurteilt. "Die ParteifÃ¼hrung sollte diesen Ideen eine Absage erteilen", sagte der Bundesvorsitzende der CDA, Dennis Radtke, der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben).

"Es ist immer wieder erstaunlich, wie ein Club von Privilegierten Millionen BeschÃ¤ftigten erklÃ¤ren wollen, auf was sie demnÃ¤chst verzichten sollen, ohne einen eigenen Vorschlag zu machen, welchen Beitrag sie selbst zu leisten bereit sind", sagte Radtke mit Blick auf die Forderungen des Wirtschaftsrats, der vor allem Unternehmer versammelt. Radtke sagte: "Der Wirtschaftsrat versucht offenbar, einen Mangel an NÃ¤he zur LebensrealitÃ¤t von Arbeitnehmern in diesem Land durch eine Melange aus Ideologie und neoliberalen LadenhÃ¼tern auszugleichen."

Der CDU-Wirtschaftsrat hatte in einer "Agenda fÃ¼r die Arbeitnehmer in Deutschland" gefordert, die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I auf zwÃ¶lf Monate fÃ¼r alle zu begrenzen. In der Krankenversicherung lieÃŸen sich verschiedene Leistungen, etwa Zahnarztbehandlungen, "generell gut privat absichern und sollten nicht lÃ¤nger im Umlageverfahren den Beitragszahlern zur Last fallen", heiÃŸt es in dem Papier.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr im Januar bei 52,1 Prozent
    PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr im Januar bei 52,1 Prozent

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar haben nur 52,1 Prozent aller FernzÃ¼ge der Deutschen Bahn (DB) ihr Ziel pÃ¼nktlich erreicht. Das geht aus internen Daten hervor, Ã¼ber

    Mehr
    Voigt dringt auf schnelle Reformen zur StÃ¤rkung des Arbeitsmarkts
    Voigt dringt auf schnelle Reformen zur StÃ¤rkung des Arbeitsmarkts

    Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) verlangt, dass Bund und LÃ¤nder angesichts der hohen Arbeitslosenzahl von mehr als drei

    Mehr
    CDU-Antrag gegen Sozial-Missbrauch fÃ¼r Parteitag
    CDU-Antrag gegen Sozial-Missbrauch fÃ¼r Parteitag

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die NRW-CDU will den Missbrauch von Sozialleistungen durch kriminelle Banden massiv einschrÃ¤nken. In einem Antrag fÃ¼r den Bundesparteitag in

    Mehr
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Ukraine: Musk hat
    Ukraine: Musk hat "MaÃŸnahmen" gegen Starlink-Nutzung durch Russland ergriffen
    Norwegens Kronprinzessin rÃ¤umt nach Kontakten zu Epstein
    Norwegens Kronprinzessin rÃ¤umt nach Kontakten zu Epstein "peinliche" Fehler ein
    Zweite Runde der Ukraine-GesprÃ¤che verschoben - Erneut massive russische Angriffe
    Zweite Runde der Ukraine-GesprÃ¤che verschoben - Erneut massive russische Angriffe
    Geheimdienstkontrolleur warnt vor Bundeswehr-GefÃ¤hrdung durch Iran
    Geheimdienstkontrolleur warnt vor Bundeswehr-GefÃ¤hrdung durch Iran
    Wadephul weist Irans ErklÃ¤rung zu europÃ¤ischen StreitkrÃ¤ften als
    Wadephul weist Irans ErklÃ¤rung zu europÃ¤ischen StreitkrÃ¤ften als "haltlos" zurÃ¼ck
    Verfechterin von Frauenrechten: Ex-BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth gestorben
    Verfechterin von Frauenrechten: Ex-BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth gestorben

    Top Meldungen

    CDU-Wirtschaftsrat verlangt
    CDU-Wirtschaftsrat verlangt "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU erhÃ¶ht den Druck auf die Bundesregierung und fordert eine "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer". Der Unternehmerverband mit mehr

    Mehr
    Spahn will Investoren mit Steueranreiz nach Deutschland holen
    Spahn will Investoren mit Steueranreiz nach Deutschland holen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU), hat vorgeschlagen, GrÃ¼nder und Unternehmer im Ausland mit einem Steueranreiz nach

    Mehr
    IW-Studie: Geringverdiener ziehen Hunderttausende aus dem System
    IW-Studie: Geringverdiener ziehen Hunderttausende aus dem System

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Geringverdiener und sozial Schwache erhalten in Deutschland Ã¼ber das gesamte Leben hunderttausende Euro mehr soziale und Ã¶ffentliche Leistungen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts