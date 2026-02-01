Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) hat VorschlÃ¤ge des CDU-Wirtschaftsrats fÃ¼r durchgreifende EinschrÃ¤nkungen beim Arbeitslosengeld und KÃ¼rzungen bei Leistungen der Krankenversicherung deutlich verurteilt. "Die ParteifÃ¼hrung sollte diesen Ideen eine Absage erteilen", sagte der Bundesvorsitzende der CDA, Dennis Radtke, der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben).
"Es ist immer wieder erstaunlich, wie ein Club von Privilegierten Millionen BeschÃ¤ftigten erklÃ¤ren wollen, auf was sie demnÃ¤chst verzichten sollen, ohne einen eigenen Vorschlag zu machen, welchen Beitrag sie selbst zu leisten bereit sind", sagte Radtke mit Blick auf die Forderungen des Wirtschaftsrats, der vor allem Unternehmer versammelt. Radtke sagte: "Der Wirtschaftsrat versucht offenbar, einen Mangel an NÃ¤he zur LebensrealitÃ¤t von Arbeitnehmern in diesem Land durch eine Melange aus Ideologie und neoliberalen LadenhÃ¼tern auszugleichen."
Der CDU-Wirtschaftsrat hatte in einer "Agenda fÃ¼r die Arbeitnehmer in Deutschland" gefordert, die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I auf zwÃ¶lf Monate fÃ¼r alle zu begrenzen. In der Krankenversicherung lieÃŸen sich verschiedene Leistungen, etwa Zahnarztbehandlungen, "generell gut privat absichern und sollten nicht lÃ¤nger im Umlageverfahren den Beitragszahlern zur Last fallen", heiÃŸt es in dem Papier.
Wirtschaft
CDA kritisiert Forderungen des Wirtschaftsrats scharf
- dts - 1. Februar 2026, 17:00 Uhr
.
