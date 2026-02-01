Steinmeier wÃ¼rdigt SÃ¼ssmuth als "leidenschaftliche KÃ¤mpferin fÃ¼r die Demokratie"

Rita SÃ¼ssmuth beim CDU-Parteitag 2022

BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat die verstorbene frÃ¼here BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth als "leidenschaftliche KÃ¤mpferin fÃ¼r die Demokratie" gewÃ¼rdigt. "Rita SÃ¼ssmuth ist stets vorweg gegangen, war Vordenkerin, VorkÃ¤mpferin und Vorbild, insbesondere auch fÃ¼r viele Frauen", erklÃ¤rte der BundesprÃ¤sident. Die CDU-Politikerin, engagierte Katholikin und Verfechterin von Frauenrechten war am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben.



"'Wer nicht kÃ¤mpft, hat schon verloren' â€“ das war die Maxime Ihrer Mutter, es war die Leitschnur ihres Handelns", erinnerte Steinmeier in einem Kondolenzschreiben an die Tochter der Verstorbenen. "Mit ihrem Mut, ihrer Beharrlichkeit, ihrem Humor und ihrer Ãœberzeugungskraft hat sie maÃŸgeblich dazu beigetragen, in unserem Land Schritt fÃ¼r Schritt mehr Gleichberechtigung in die Tat umzusetzen."



"Rita SÃ¼ssmuth war die erste Frauenministerin der Bundesrepublik", erklÃ¤rte Steinmeier weiter. "Mit ihrem Engagement und ihrer Strahlkraft hat sie viele Frauen inspiriert, sich einen Platz an der Spitze von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu erobern." Zudem wÃ¼rdigte der BundesprÃ¤sident den Einsatz der Verstorbenen im Kampf gegen Aids sowie fÃ¼r eine "aufgeklÃ¤rte Einwanderungspolitik". "Integration war ihr ein Herzensanliegen. Sie hatte frÃ¼h erkannt, dass in unserem Land Integrationspolitik eine Zukunftsaufgabe ist."