Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar haben nur 52,1 Prozent aller FernzÃ¼ge der Deutschen Bahn (DB) ihr Ziel pÃ¼nktlich erreicht. Das geht aus internen Daten hervor, Ã¼ber welche die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" berichtet.
Die PÃ¼nktlichkeit ist demnach insbesondere in den Tagen nach dem Wintersturm "Elli" abgesackt. Am 10. Januar kamen nur 41,3 Prozent der ZÃ¼ge pÃ¼nktlich, am 11. Januar waren es nur noch 40,3 Prozent. Am 12. Januar erreichte die Kurve mit 36,2 Prozent ihren vorlÃ¤ufigen Tiefpunkt. Noch unpÃ¼nktlicher waren die FernverkehrszÃ¼ge der Deutschen Bahn nur am 26. Januar: Hier kamen nur 28,3 Prozent der ICEs und ICs nach Fahrplan an. FÃ¼r das Gesamtjahr 2026 peilt die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla eine PÃ¼nktlichkeit von 60 Prozent an.
"Der Januar war in Teilen Deutschlands der schneereichste seit mehr als 15 Jahren", sagte ein Bahn-Sprecher der SZ. Infolge des Sturms "Elli" seien 3.000 Kilometer Schienennetz im Norden zeitweise nicht befahrbar gewesen, 5.000 Mitarbeiter seien tÃ¤glich auf den Strecken unterwegs gewesen, um vor allem eingefrorene Weichen vom Eis zu befreien. Im Oktober 2025 hatte die PÃ¼nktlichkeit mit 51,5 Prozent zuvor einen neuen historischen Tiefpunkt erreicht.
Wirtschaft
PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr im Januar bei 52,1 Prozent
- dts - 1. Februar 2026, 17:10 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar haben nur 52,1 Prozent aller FernzÃ¼ge der Deutschen Bahn (DB) ihr Ziel pÃ¼nktlich erreicht. Das geht aus internen Daten hervor, Ã¼ber welche die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" berichtet.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) hat VorschlÃ¤ge des CDU-Wirtschaftsrats fÃ¼r durchgreifende EinschrÃ¤nkungenMehr
Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) verlangt, dass Bund und LÃ¤nder angesichts der hohen Arbeitslosenzahl von mehr als dreiMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die NRW-CDU will den Missbrauch von Sozialleistungen durch kriminelle Banden massiv einschrÃ¤nken. In einem Antrag fÃ¼r den Bundesparteitag inMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU erhÃ¶ht den Druck auf die Bundesregierung und fordert eine "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer". Der Unternehmerverband mit mehrMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU), hat vorgeschlagen, GrÃ¼nder und Unternehmer im Ausland mit einem Steueranreiz nachMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Geringverdiener und sozial Schwache erhalten in Deutschland Ã¼ber das gesamte Leben hunderttausende Euro mehr soziale und Ã¶ffentliche LeistungenMehr