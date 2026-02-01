PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr im Januar bei 52,1 Prozent

Winter bei der Deutschen Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar haben nur 52,1 Prozent aller FernzÃ¼ge der Deutschen Bahn (DB) ihr Ziel pÃ¼nktlich erreicht. Das geht aus internen Daten hervor, Ã¼ber welche die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" berichtet.



Die PÃ¼nktlichkeit ist demnach insbesondere in den Tagen nach dem Wintersturm "Elli" abgesackt. Am 10. Januar kamen nur 41,3 Prozent der ZÃ¼ge pÃ¼nktlich, am 11. Januar waren es nur noch 40,3 Prozent. Am 12. Januar erreichte die Kurve mit 36,2 Prozent ihren vorlÃ¤ufigen Tiefpunkt. Noch unpÃ¼nktlicher waren die FernverkehrszÃ¼ge der Deutschen Bahn nur am 26. Januar: Hier kamen nur 28,3 Prozent der ICEs und ICs nach Fahrplan an. FÃ¼r das Gesamtjahr 2026 peilt die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla eine PÃ¼nktlichkeit von 60 Prozent an.



"Der Januar war in Teilen Deutschlands der schneereichste seit mehr als 15 Jahren", sagte ein Bahn-Sprecher der SZ. Infolge des Sturms "Elli" seien 3.000 Kilometer Schienennetz im Norden zeitweise nicht befahrbar gewesen, 5.000 Mitarbeiter seien tÃ¤glich auf den Strecken unterwegs gewesen, um vor allem eingefrorene Weichen vom Eis zu befreien. Im Oktober 2025 hatte die PÃ¼nktlichkeit mit 51,5 Prozent zuvor einen neuen historischen Tiefpunkt erreicht.

