Norwegens Kronprinzessin rÃ¤umt nach Kontakten zu Epstein "peinliche" Fehler ein

Mette-Marit (rechts) mit ihrem Sohn Marius im Juni 2022

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat sich wenige Tage vor dem Beginn des Vergewaltigungsprozesses gegen ihren Sohn wegen ihrer Kontakte zu dem SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein rechtfertigen mÃ¼ssen. Laut einem Bericht der norwegischen Zeitung "Verdens Gang" taucht ihr Name mindestens tausend Mal in den am Freitag vom US-Justizministerium verÃ¶ffentlichten Akten auf.Â



Inhalt und Tonfall des E-Mail-Wechsels aus den Jahren 2011 bis 2014, der am Wochenende in norwegischen Medien verÃ¶ffentlicht wurde, lassen eine gewisse Vertrautheit zwischen Mette-Marit und Epstein vermuten.Â



Der US-Investor Epstein stand unter Verdacht, tausende MinderjÃ¤hrige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Er war erstmals 2008 verurteilt worden, weil er die Dienste von minderjÃ¤hrigen Prostituierten in Anspruch genommen hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft erhielt er damals eine nur 18-monatige Haftstrafe.Â



2019 wurde er unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von MinderjÃ¤hrigen erneut festgenommen. Rund einen Monat spÃ¤ter wurde er erhÃ¤ngt in seiner New Yorker GefÃ¤ngniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben beging er Suizid.



In den nun bekannt gewordenen E-Mails fragt Mette-Marit Epstein unter anderem, ob esÂ "fÃ¼r eine Mutter unangemessen ist, als Bildschirmschoner fÃ¼r ihren 15-jÃ¤hrigen Sohn ein Bild von zwei nackten Frauen, die ein Surfbrett tragen, vorzuschlagen". Sie bezeichnete ihn zudem als "sehr charmant".Â



Als Epstein 2012 schrieb, er sei in Paris "auf der Suche nach einer Ehefrau", antwortete sie ihm, dass die franzÃ¶sische Hauptstadt "gut fÃ¼r Ehebruch" sei, aber "dass die Skandinavier bessere Frauen" hervorbrÃ¤chten.Â



In einer Stellungnahme zu den EnthÃ¼llungen erklÃ¤rte Mette-Marit, dass "nur Jeffrey Epstein fÃ¼r seine Taten einstehen" mÃ¼sse. Zugleich bekundete sie ihre Reue. Sie habe Epstein falsch eingeschÃ¤tzt "und ich bedauere zutiefst, den geringsten Kontakt zu Epstein gehabt zu haben", erklÃ¤rte sie in einer AFP vorliegenden Mitteilung des norwegischen KÃ¶nigshauses. "Das ist ganz einfach peinlich", fÃ¼gte sie hinzu.



Die 52-jÃ¤hrige Ehefrau von Kronprinz Haakon rÃ¤umte zudem ein, "die Vorgeschichte Epsteins nicht grÃ¼ndlich genug Ã¼berprÃ¼ft zu haben und nicht schnell genug erkannt zu haben, was fÃ¼r eine Person er war".Â



Nach Angaben des norwegischen KÃ¶nigshauses beendete Mette-Marit den Kontakt zu Epstein, weil sie den Eindruck gehabt habe, "dass er versuchte, seine Beziehungen zur Kronprinzessin gegenÃ¼ber anderen Menschen auszunutzen". Der letzte schriftliche Kontakt zwischen beiden erfolgte im Januar 2014.Â



"Eine Kronprinzessin ist niemals eine Privatperson", sagte der Historiker Ole-JÃ¶rgen Schulsrud-Hansen, Experte fÃ¼r das norwegische KÃ¶nigshaus. "Das zeigt auf jeden Fall ein mangelndes UrteilsvermÃ¶gen und dass alle 'Sicherheitsmechanismen' in ihrer Umgebung versagt haben", fÃ¼gte er hinzu.Â



Die VerÃ¶ffentlichungen kommen fÃ¼r Mette-Marit zu einem extrem unglÃ¼cklichen Zeitpunkt. Ab Dienstag muss sich ihr Sohn Marius Borg Hoiby wegen VergewaltigungsvorwÃ¼rfen, mutmaÃŸlicher KÃ¶rperverletzung und Drogenvergehen vor Gericht in Oslo verantworten. Insgesamt umfasst die Anklage gegen den aus einer frÃ¼heren Beziehung der Kronprinzessin stammenden 29-JÃ¤hrigen 38 Punkte, ihm drohen bis zu 16 Jahre GefÃ¤ngnis.