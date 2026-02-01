Zweite Runde der Ukraine-GesprÃ¤che verschoben - Erneut massive russische Angriffe

Der ukrainische PrÃ¤sident Selenskyj

Die eigentlich fÃ¼r diesen Sonntag in Abu Dhabi geplante Fortsetzung der direkten GesprÃ¤che zwischen der Ukraine und Russland ist nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj kurzfristig um mehrere Tage verschoben worden. Die Verhandlungen sollen nun am Mittwoch und Donnerstag stattfinden, wie Selenskyj ohne Angaben von GrÃ¼nden der Verschiebung am Sonntag mitteilte. Russland griff die Ukraine am Wochenende erneut massiv aus der Luft an.



Selenskyj schrieb im Onlinedienst X zu den direkten GesprÃ¤chen zwischen der Ukraine, Russland und den USA Ã¼ber ein Ende des russischen Angriffskriegs: "Die Termine fÃ¼r die nÃ¤chsten trilateralen Treffen wurden festgesetzt: 4. und 5. Februar in Abu Dhabi." Die Ukraine sei "bereit fÃ¼r eine substanzielle Diskussion". Er hoffe, dass das Ergebnis der GesprÃ¤che "uns einem echten und wÃ¼rdigen Ende des Krieges nÃ¤her bringt". Aus den USA und Russland wurden die neuen Termine zunÃ¤chst nicht bestÃ¤tigt.



UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews hatten unter Beteiligung von US-Gesandten am vergangenen Wochenende in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander Ã¼ber einen von den USA vorgelegten Plan fÃ¼r ein Kriegsende gesprochen.



An diesem Samstag traf dann der russische ChefunterhÃ¤ndler Kirill Dmitriev im US-Bundesstaat Florida den US-Sondergesandten Steve Witkoff und PrÃ¤sidentenberater Jared Kushner. Beide Seiten sprachen im Anschluss von "konstruktiven" Unterredungen.



In den bisherigen GesprÃ¤chen wurde nach Angaben aus Verhandlungskreisen in mehreren Punkten Einigkeit erzielt - aber nicht im Hauptstreitpunkt: Russland fordert einen RÃ¼ckzug der ukrainischen Truppen aus der Region Donezk, was von Kiew entschieden abgelehnt wird. Die Region Donezk gehÃ¶rt zur Ukraine, ist aber teilweise von russischen Truppen besetzt.



Russland setzte seine massiven Angriffe auf die Ukraine am Wochenende fort. In der zentralukrainischen Stadt Dnipro wurden nach Angaben der Ã¶rtlichen MilitÃ¤rverwaltung mindestens zwei Menschen "infolge feindlicher Drohnenangriffe" getÃ¶tet.Â Durch die Angriffe seien ein GebÃ¤ude in Brand geraten sowie zwei weitere WohnhÃ¤user und ein Auto beschÃ¤digt worden.



Im sÃ¼dukrainischen Saporischschja wurden bei einem russischen Angriff eine Entbindungsklinik getroffen und mindestens sechs Menschen verletzt, wie Â Regionalgouverneur Iwan Fedorow mitteilte. Auf von ihm verÃ¶ffentlichten Bildern waren durch die Wucht einer Explosion zerstÃ¶rte Behandlungszimmer zu sehen. Zwei der bei dem Angriff verletzten Frauen unterzogen sich den Angaben zufolge zum Zeitpunkt des Angriffs einer Untersuchung.



Auch auf die sÃ¼dliche Region Cherson flog die russische Armee einen Angriff, BehÃ¶rdenangaben zufolge wurde dabei eine 59-jÃ¤hrige Frau schwer verletzt.Â Am Freitag hatte der Kreml bekanntgegeben, dass PrÃ¤sident Wladimir Putin auf Bitte seines US-Kollegen Donald Trump zugestimmt habe, die Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew bis diesen Sonntag einzustellen.Â



Nach Angaben Selenskyjs vom Sonntag hat Russland im Januar mehr als 6000 Drohnen, 5500 Luftbomben und 158 Raketen auf die Ukraine abgefeuert. Dabei seien vor allem Bestandteile der ukrainischen Energieinfrastruktur beschossen worden.



"Wir registrieren russische Versuche, die Logistik und die Verbindungen zwischen StÃ¤dten und Gemeinden zu zerstÃ¶ren", erklÃ¤rte der ukrainische Staatschef. Zugleich forderte er Kiews VerbÃ¼ndete dazu auf, die Ukraine verstÃ¤rkt mit F-16-Kampfflugzeugen und Luftabwehrsystemen zu unterstÃ¼tzen.Â



Am Samstag war es in der Ukraine und im Nachbarland Moldau zu massiven StromausfÃ¤llen gekommen. Nach Angaben der Regierung in Kiew war dafÃ¼r eine "technische StÃ¶rung" verantwortlich, die an den Hauptstromleitungen zwischen RumÃ¤nien, Moldau und der Ukraine aufgetreten sei. In der Folge stand erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp vier Jahren die U-Bahn in Kiew komplett still, auch die Wasserversorgung war zeitweise unterbrochen. Erst am Abend war die Stromversorgung in der Hauptstadt wiederhergestellt.



Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache, die Ursache der StromausfÃ¤lle werde "eingehend untersucht". Bisher gebe es "keine Hinweise auf externe Eingriffe oder Cyberangriffe". MÃ¶glicherweise seien Stromleitungen eingefroren gewesen, was zu den automatischen Stromabschaltungen gefÃ¼hrt habe.



In Moldau war unter anderem ein GroÃŸteil der Hauptstadt Chisinau zeitweise ohne Strom, wie BÃ¼rgermeister Ion Ceban mitteilte. Am Samstagnachmittag war dem Energieministerium zufolge die Stromversorgung im Land weitestgehend wieder hergestellt.