1. Bundesliga: Stuttgart gewinnt spÃ¤t gegen Freiburg

Maximilian Eggestein (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des 20. Bundesliga-Spieltags hat der VfB Stuttgart dank eines spÃ¤ten Tors 1:0 gegen den SC Freiburg gewonnen.



Beide Mannschaften hatten im Spielverlauf ihre Chancen, doch lange sah es nach einem torlosen Remis aus. In der ersten Halbzeit dominierte Stuttgart das Spielgeschehen mit einem Chancenplus, konnte jedoch keine der Gelegenheiten nutzen. Freiburg hingegen setzte auf eine kompakte Defensive und lauerte auf Konter.



Auch in der zweiten Halbzeit Ã¤nderte sich das Bild zunÃ¤chst kaum. Stuttgart versuchte weiterhin, die Freiburger Abwehr zu knacken, wÃ¤hrend Freiburg auf Konterchancen setzte. Der entscheidende Treffer gelang den Hausherren dann schlieÃŸlich in der 90. Minute aber doch noch, als Ermedin Demirovic per Distanzschuss von der Strafraumkante traf und somit seinem Team den Sieg sicherte.



In der Tabelle klettern die Stuttgarter auf den vierten Platz, die Breisgauer stehen drei RÃ¤nge dahinter. FÃ¼r Stuttgart geht es am Mittwoch im DFB-Pokal bei Holstein Kiel weiter, die Freiburger sind am kommenden Samstag in der Liga gegen Werder Bremen gefordert.

