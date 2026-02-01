Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des 20. Bundesliga-Spieltags hat der VfB Stuttgart dank eines spÃ¤ten Tors 1:0 gegen den SC Freiburg gewonnen.
Beide Mannschaften hatten im Spielverlauf ihre Chancen, doch lange sah es nach einem torlosen Remis aus. In der ersten Halbzeit dominierte Stuttgart das Spielgeschehen mit einem Chancenplus, konnte jedoch keine der Gelegenheiten nutzen. Freiburg hingegen setzte auf eine kompakte Defensive und lauerte auf Konter.
Auch in der zweiten Halbzeit Ã¤nderte sich das Bild zunÃ¤chst kaum. Stuttgart versuchte weiterhin, die Freiburger Abwehr zu knacken, wÃ¤hrend Freiburg auf Konterchancen setzte. Der entscheidende Treffer gelang den Hausherren dann schlieÃŸlich in der 90. Minute aber doch noch, als Ermedin Demirovic per Distanzschuss von der Strafraumkante traf und somit seinem Team den Sieg sicherte.
In der Tabelle klettern die Stuttgarter auf den vierten Platz, die Breisgauer stehen drei RÃ¤nge dahinter. FÃ¼r Stuttgart geht es am Mittwoch im DFB-Pokal bei Holstein Kiel weiter, die Freiburger sind am kommenden Samstag in der Liga gegen Werder Bremen gefordert.
Sport
1. Bundesliga: Stuttgart gewinnt spÃ¤t gegen Freiburg
- dts - 1. Februar 2026, 17:26 Uhr
.
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des 20. Bundesliga-Spieltags hat der VfB Stuttgart dank eines spÃ¤ten Tors 1:0 gegen den SC Freiburg gewonnen.
Weitere Meldungen
Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 20. Spieltags der 2. Bundesliga haben sich Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld 1:1 getrennt. Dresden ging zunÃ¤chst in derMehr
Bremen (dts Nachrichtenagentur) - Der kriselnde FuÃŸball-Bundesligist Werder Bremen trennt sich von Cheftrainer Horst Steffen. Man habe nach intensiven GesprÃ¤chen im Anschluss anMehr
Kaiserslautern (dts Nachrichtenagentur) - Die SV 07 Elversberg hat das brisante Zweitliga-Duell beim 1. FC Kaiserslautern mit 3:1 fÃ¼r sich entschieden und damit ein starkesMehr
Top Meldungen
Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) verlangt, dass Bund und LÃ¤nder angesichts der hohen Arbeitslosenzahl von mehr als dreiMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU erhÃ¶ht den Druck auf die Bundesregierung und fordert eine "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer". Der Unternehmerverband mit mehrMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU), hat vorgeschlagen, GrÃ¼nder und Unternehmer im Ausland mit einem Steueranreiz nachMehr