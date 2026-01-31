2. Bundesliga: Elversberg siegt auf dem Betzenberg

Lukas Petkov (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Kaiserslautern (dts Nachrichtenagentur) - Die SV 07 Elversberg hat das brisante Zweitliga-Duell beim 1. FC Kaiserslautern mit 3:1 fÃ¼r sich entschieden und damit ein starkes Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen gesetzt. In einer intensiven, teils hitzigen Partie erwies sich eine Szene kurz vor der Pause als spielentscheidend: Ein umstrittener Elfmeter fÃ¼r die GÃ¤ste, verbunden mit einer Roten Karte gegen den FCK, kippte das Spiel nachhaltig zugunsten der SaarlÃ¤nder.



Vor stimmungsvoller Kulisse im Fritz-Walter-Stadion entwickelte sich von Beginn an ein offenes Spiel. Kaiserslautern trat mutig auf, presste hoch und kam frÃ¼h zu gefÃ¤hrlichen Szenen, unter anderem durch Joly, der nach einer starken Kombination nur den Pfosten traf. Elversberg blieb jedoch stets gefÃ¤hrlich, vor allem bei schnellen Umschaltmomenten. ContÃ© und Petkov tauchten mehrfach vor FCK-Keeper Krahl auf, lieÃŸen ihre Chancen aber zunÃ¤chst liegen.



AuffÃ¤llig: Der rutschige Rasen machte beiden Teams zu schaffen und fÃ¼hrte immer wieder zu ungewohnten Fehlern und Ausrutschern.



Kurz vor der Pause Ã¼berschlugen sich die Ereignisse. Nach einem VAR-Eingriff entschied Schiedsrichter Deniz Aytekin auf Elfmeter fÃ¼r Elversberg, nachdem Lauterns Robinson bei einem Abschluss von Rohr am Trikot gezogen hatte. Eine Ã¤uÃŸerst knifflige Entscheidung, zumal Robinson zusÃ¤tzlich die Rote Karte sah.



Lukas Petkov verwandelte den StrafstoÃŸ souverÃ¤n zur 1:0-FÃ¼hrung fÃ¼r die GÃ¤ste (45.+6). Doch der FCK zeigte Moral: Tief in der langen Nachspielzeit kam Kaiserslautern trotz Unterzahl noch zum Ausgleich, als ein Schuss von SkyttÃ¤ von Elversbergs Rohr unglÃ¼cklich ins eigene Tor abgefÃ¤lscht wurde (45.+9). Mit einem 1:1 ging es in die Kabinen - trotz der numerischen Unterlegenheit der Hausherren.



Im zweiten Durchgang machte sich die Unterzahl fÃ¼r Kaiserslautern zunehmend bemerkbar. Elversberg lieÃŸ den Ball ruhig laufen, kontrollierte das Geschehen und suchte geduldig die LÃ¼cken. In der 55. Minute zahlte sich das aus: Nach einer sehenswerten Kombination Ã¼ber Zimmerschied schob David Mokwa aus kurzer Distanz zur erneuten FÃ¼hrung ein.



Die Roten Teufel bemÃ¼hten sich, blieben kÃ¤mpferisch und stellten taktisch um, doch echte Torgefahr entstand kaum noch. Elversberg verteidigte abgeklÃ¤rt, gewann viele zweite BÃ¤lle und lieÃŸ kaum Konter zu.



In der Schlussphase Ã¶ffnete Kaiserslautern die RÃ¤ume weiter, was Elversberg eiskalt ausnutzte. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld legte Petkov im Strafraum quer auf den eingewechselten Luca Schnellbacher, der aus kurzer Distanz zum 3:1 traf (86.) und die Partie endgÃ¼ltig entschied.



In den letzten Minuten plÃ¤tscherte das Spiel aus, kleinere Nickligkeiten fÃ¼hrten noch zu Gelben Karten, am Ausgang Ã¤nderte sich jedoch nichts mehr.



Elversberg feierte einen verdienten AuswÃ¤rtssieg, der vor allem auf der Ãœberzahl und der reifen Spielkontrolle in der zweiten Halbzeit basierte. Mit nun 38 Punkten klettert die Mannschaft von der Kaiserlinde auf Tabellenplatz zwei und bleibt mittendrin im Aufstiegsrennen - nur einen Punkt hinter Schalke.



Der 1. FC Kaiserslautern dagegen musste sich trotz leidenschaftlicher Leistung geschlagen geben. Die Rote Karte stellte sich als zu groÃŸe Hypothek heraus. Mit 31 Punkten verlieren die PfÃ¤lzer vorerst den Anschluss an die oberen PlÃ¤tze - und bleibt auf Rang sechs.

