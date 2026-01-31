1. Bundesliga: Bayern in Hamburg nur unentschieden

Luis Diaz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern MÃ¼nchen hat auch am 20. Spieltag in der FuÃŸball-Bundesliga nicht gewonnen. Beim Hamburger SV war am Samstagabend ein 2:2 und damit Punkteteilung das Resultat. Nach der Niederlage gegen Augsburg am letzten Spieltag dÃ¼rften die Bayern nun endgÃ¼ltig nervÃ¶s werden.



Der HSV startete am Samstagabend mutig und aktiv, setzte die Bayern frÃ¼h unter Druck und kam schnell zu eigenen Chancen. In der 31. Minute fÃ¼hrte ein Foul von Joshua Kimmich zu einem StrafstoÃŸ fÃ¼r Hamburg. FÃ¡bio Vieira trat an und verwandelte sicher - der HSV ging verdient in FÃ¼hrung. Die Bayern hatten zwar mehr Ballbesitz, konnten aber lange Zeit nur wenige echte Torchancen kreieren. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit gelang es den GÃ¤sten, das Spiel zu stabilisieren.



In der 42. Minute erzielten die GÃ¤ste aus MÃ¼nchen den Ausgleich: Nach einer Kombination Ã¼ber Serge Gnabry kam der Ball in den Strafraum, wo Harry Kane aus kurzer Distanz einnetzte. Der Treffer wurde zunÃ¤chst vom VAR Ã¼berprÃ¼ft, blieb aber gÃ¼ltig. Mit diesem 1:1 ging es in die Pause.



Nach dem Seitenwechsel brachten die Bayern sofort Schwung ins Spiel und gingen schon nach 43 Sekunden in FÃ¼hrung. Der eingewechselte Luis Diaz traf nach einem Zuspiel von Michael Olise - sein zehnter Saisontreffer. Der Rekordmeister schien nun die Partie zu kontrollieren, doch der HSV steckte nicht zurÃ¼ck.



Hamburg blieb gefÃ¤hrlich und zeigte groÃŸe Laufbereitschaft. Die Hausherren erarbeiteten sich zunehmend wieder Chancen und hatten sogar mehrere sehr gefÃ¤hrliche Momente, unter anderem ein spektakulÃ¤res RettungsmanÃ¶ver von Alphonso Davies auf der Linie. Kurz nach der FÃ¼hrung durch Bayern blieb der HSV aber dran - und wurde belohnt.



In der 53. Minute gelang Hamburg der erneute Ausgleich. William Mikelbrencis setzte sich auf dem linken FlÃ¼gel durch und flankte prÃ¤zise in den Strafraum. Luka VuÅ¡koviÄ‡ stieg hoch und kÃ¶pfte den Ball aus kurzer Distanz unhaltbar ins Tor. FÃ¼r den kroatischen Innenverteidiger war es bereits der vierte Saisontreffer - damit ist er der erfolgreichste TorschÃ¼tze des HSV in dieser Saison.



In der Schlussphase blieb die Partie offen und intensiv. Die Bayern versuchten, erneut die Kontrolle zu Ã¼bernehmen, hatten aber Ã¼berraschend wenige klare AbschlÃ¼sse. Der HSV verteidigte konsequent und setzte immer wieder Nadelstiche Ã¼ber Konter. Beide Teams wechselten mehrfach, um frische Impulse zu setzen, und die Partie blieb bis zum Ende umkÃ¤mpft.



Kurz vor Schluss gab`s noch eine Gelbe Karte fÃ¼r Harry Kane, wÃ¤hrend Hamburg ebenfalls noch einmal wechselte und sich gegen die starke MÃ¼nchner Offensive stemmte. Am Ende blieb es beim 2:2, ein Ergebnis, das die starke Leistung des HSV gegen den Spitzenreiter widerspiegelt und gleichzeitig zeigt, dass Bayern nicht alles problemlos durchsetzen konnte.



Bayern-Verfolger Borussia Dortmund hat nun die Chance, mit einem Sieg am Sonntag gegen Heidenheim auf sechs Punkte an den Rekordmeister heranzukommen. Hamburg klettert auf Rang 13.

