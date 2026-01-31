In der KÃ¤ltewelle in den USA sind schon mehr als hundert Menschen gestorben - nun hat auch noch ein heftiger Schneesturm die sÃ¼dlichen Bundesstaaten heimgesucht. Am Samstagmorgen gab es in North Carolina und den angrenzenden Bundesstaaten starke SchneefÃ¤lle. Die BehÃ¶rden in den an solche kalten Temperaturen nicht gewÃ¶hnten Bundesstaaten riefen die Menschen auf, die StraÃŸen zu meiden und GebÃ¤ude an der KÃ¼ste zu schÃ¼tzen.
Der Nationale Wetterdienst warnte am Samstag vor einem sich explosionsartig verstÃ¤rkenden KÃ¼stenzyklon, der in North und South Carolina starken Schneefall, heftige Winde und mÃ¶glicherweise SchneestÃ¼rme bringen werde. FÃ¼r ganz North und South Carolina sowie Teile von Georgia, Ost-Tennessee, Kentucky und Virginia wurde eine Wintersturmwarnung herausgegeben.
"Ein intensiver Kaltlufteinbruch aus der Arktis hinter dem KÃ¼stensturm wird bis Sonntagmorgen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt in Richtung SÃ¼d-Florida treiben", sagte der Wetterdienst voraus. Es kÃ¶nnte dort zu den kÃ¤ltesten Temperaturen seit 1989 kommen.Â
In South Carolina wiederum bereitete das StraÃŸenamt der Hauptstadt Columbia seine acht SchneepflÃ¼ge fÃ¼r den ersten Einsatz seit fÃ¼nf Jahren vor, wie der lokale Nachrichtensender WIS10 berichtete. Am Wochenende sollten die Temperaturen auf bis zu minus 9 Grad Celsius sinken. Eigentlich liegen sie im Januar in der Region durchschnittlich bei bis zu 15 Grad.
GroÃŸe Teile der USA kÃ¤mpfen seit Tagen mit einer langsam Ã¼ber das Land ziehenden Kaltfront, durch die laut offiziellen Angaben und lokalen Medienberichten bereits mehr als hundert Menschen ums Leben kamen. Am Samstagmorgen waren noch immer fast 200.000 Haushalte ohne Strom.
Brennpunkte
Schneesturm im SÃ¼den der USA - Florida erwartet kÃ¤lteste Temperaturen seit 1989
- AFP - 31. Januar 2026, 19:53 Uhr
In der KÃ¤ltewelle in den USA sind schon mehr als hundert Menschen gestorben - nun hat auch noch ein heftiger Schneesturm die sÃ¼dlichen Bundesstaaten heimgesucht.
In der KÃ¤ltewelle in den USA sind schon mehr als hundert Menschen gestorben - nun hat auch noch ein heftiger Schneesturm die sÃ¼dlichen Bundesstaaten heimgesucht. Am Samstagmorgen gab es in North Carolina und den angrenzenden Bundesstaaten starke SchneefÃ¤lle. Die BehÃ¶rden in den an solche kalten Temperaturen nicht gewÃ¶hnten Bundesstaaten riefen die Menschen auf, die StraÃŸen zu meiden und GebÃ¤ude an der KÃ¼ste zu schÃ¼tzen.
Weitere Meldungen
Im Streit um das brutale Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE in Minneapolis hat ein Gericht einen Antrag des Bundesstaates Minnesota zurÃ¼ckgewiesen, mit dem ein Ende derMehr
Die Explosion in der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas an der GolfkÃ¼ste ist nach Angaben der Feuerwehr von einem Gasleck verursacht worden. Es habe sich Gas in dem bei demMehr
In Kopenhagen haben mindestens 10.000 Menschen mit einem Schweigemarsch gegen die schmÃ¤lernden Ã„uÃŸerungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump zur Rolle der Nato-VerbÃ¼ndeten inMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bringt wegen mÃ¶glicher Cyberrisiken einen Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte Elektroautohersteller ins Spiel. Der digitalpolitische SprecherMehr
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) reist am Samstag begleitet von einer groÃŸen Wirtschaftsdelegation nach Saudi-Arabien. Ziel des Besuchs sei es, dieMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) warnt bei vernetzten chinesischen Elektroautos vor Sicherheitsrisiken durch mÃ¶gliche externe Zugriffe.Mehr