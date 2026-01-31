Schneesturm im SÃ¼den der USA - Florida erwartet kÃ¤lteste Temperaturen seit 1989

Schneeberge in New York

In der KÃ¤ltewelle in den USA sind schon mehr als hundert Menschen gestorben - nun hat auch noch ein heftiger Schneesturm die sÃ¼dlichen Bundesstaaten heimgesucht. Am Samstagmorgen gab es in North Carolina und den angrenzenden Bundesstaaten starke SchneefÃ¤lle. Die BehÃ¶rden in den an solche kalten Temperaturen nicht gewÃ¶hnten Bundesstaaten riefen die Menschen auf, die StraÃŸen zu meiden und GebÃ¤ude an der KÃ¼ste zu schÃ¼tzen.



Der Nationale Wetterdienst warnte am Samstag vor einem sich explosionsartig verstÃ¤rkenden KÃ¼stenzyklon, der in North und South Carolina starken Schneefall, heftige Winde und mÃ¶glicherweise SchneestÃ¼rme bringen werde. FÃ¼r ganz North und South Carolina sowie Teile von Georgia, Ost-Tennessee, Kentucky und Virginia wurde eine Wintersturmwarnung herausgegeben.



"Ein intensiver Kaltlufteinbruch aus der Arktis hinter dem KÃ¼stensturm wird bis Sonntagmorgen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt in Richtung SÃ¼d-Florida treiben", sagte der Wetterdienst voraus. Es kÃ¶nnte dort zu den kÃ¤ltesten Temperaturen seit 1989 kommen.Â



In South Carolina wiederum bereitete das StraÃŸenamt der Hauptstadt Columbia seine acht SchneepflÃ¼ge fÃ¼r den ersten Einsatz seit fÃ¼nf Jahren vor, wie der lokale Nachrichtensender WIS10 berichtete. Am Wochenende sollten die Temperaturen auf bis zu minus 9 Grad Celsius sinken. Eigentlich liegen sie im Januar in der Region durchschnittlich bei bis zu 15 Grad.



GroÃŸe Teile der USA kÃ¤mpfen seit Tagen mit einer langsam Ã¼ber das Land ziehenden Kaltfront, durch die laut offiziellen Angaben und lokalen Medienberichten bereits mehr als hundert Menschen ums Leben kamen. Am Samstagmorgen waren noch immer fast 200.000 Haushalte ohne Strom.