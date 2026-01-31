Hunderte bei Schweigemarsch fÃ¼r Opfer von Brandkatastrophe in der Schweiz

Schweigemarsch in Lutry

In der Schweiz haben hunderte Menschen an einem Schweigemarsch fÃ¼r die Opfer der Brandkatastrophe im Skiort Crans-Montana teilgenommen, darunter viele AngehÃ¶rige und Freunde der Verstorbenen.

In der Schweiz haben am Samstag hunderte Menschen an einem Schweigemarsch fÃ¼r die Opfer der Brandkatastrophe im Skiort Crans-Montana teilgenommen. AngehÃ¶rige der Verstorbenen trugen ein weiÃŸes Banner mit der Aufschrift "Gedenken an die Opfer von Crans-Montana. Gerechtigkeit und Wahrheit" durch die StraÃŸen von Lutry. Aus der Kleinstadt bei Lausanne stammten mehrere Opfer des UnglÃ¼cks.



"Tristan wÃ¤re in vier Monaten 18 geworden, aber ich bin die Mutter von 155 Opfern", sagte eine Mutter, deren Sohn bei dem UnglÃ¼ck in der Silvesternacht ums Leben gekommen war, vor den versammelten Menschen. In den HÃ¤nden hielt sie einÂ Foto des Jungen. Andere AngehÃ¶rige und Freunde von Verstorbenen hatten weiÃŸe Rosen oder Plakate mit der Aufschrift "Ihr seid nicht allein" dabei.



Der Schweigemarsch startete und endete am Stadion des Ã¶rtlichen FuÃŸballvereins. Sieben Opfer waren Mitglieder des Vereins.



Bei dem Feuer in der Bar "Le Constellation" in Crans-Montana waren in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen, die HÃ¤lfte von ihnen waren Jugendliche. 155 weitere Menschen wurden verletzt, viele von ihnen erlitten schwerste Verbrennungen.Â