In der Schweiz haben am Samstag hunderte Menschen an einem Schweigemarsch fÃ¼r die Opfer der Brandkatastrophe im Skiort Crans-Montana teilgenommen. AngehÃ¶rige der Verstorbenen trugen ein weiÃŸes Banner mit der Aufschrift "Gedenken an die Opfer von Crans-Montana. Gerechtigkeit und Wahrheit" durch die StraÃŸen von Lutry. Aus der Kleinstadt bei Lausanne stammten mehrere Opfer des UnglÃ¼cks.
"Tristan wÃ¤re in vier Monaten 18 geworden, aber ich bin die Mutter von 155 Opfern", sagte eine Mutter, deren Sohn bei dem UnglÃ¼ck in der Silvesternacht ums Leben gekommen war, vor den versammelten Menschen. In den HÃ¤nden hielt sie einÂ Foto des Jungen. Andere AngehÃ¶rige und Freunde von Verstorbenen hatten weiÃŸe Rosen oder Plakate mit der Aufschrift "Ihr seid nicht allein" dabei.
Der Schweigemarsch startete und endete am Stadion des Ã¶rtlichen FuÃŸballvereins. Sieben Opfer waren Mitglieder des Vereins.
Bei dem Feuer in der Bar "Le Constellation" in Crans-Montana waren in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen, die HÃ¤lfte von ihnen waren Jugendliche. 155 weitere Menschen wurden verletzt, viele von ihnen erlitten schwerste Verbrennungen.Â
Brennpunkte
Hunderte bei Schweigemarsch fÃ¼r Opfer von Brandkatastrophe in der Schweiz
- AFP - 31. Januar 2026, 20:46 Uhr
In der Schweiz haben hunderte Menschen an einem Schweigemarsch fÃ¼r die Opfer der Brandkatastrophe im Skiort Crans-Montana teilgenommen, darunter viele AngehÃ¶rige und Freunde der Verstorbenen.
In der Schweiz haben am Samstag hunderte Menschen an einem Schweigemarsch fÃ¼r die Opfer der Brandkatastrophe im Skiort Crans-Montana teilgenommen. AngehÃ¶rige der Verstorbenen trugen ein weiÃŸes Banner mit der Aufschrift "Gedenken an die Opfer von Crans-Montana. Gerechtigkeit und Wahrheit" durch die StraÃŸen von Lutry. Aus der Kleinstadt bei Lausanne stammten mehrere Opfer des UnglÃ¼cks.
Weitere Meldungen
Die Ukraine bereitet sich nach Angaben von PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj auf weitere GesprÃ¤che Ã¼ber ein Ende des russischen Angriffskriegs in der kommenden Woche vor. "WirMehr
Im Streit um das brutale Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE in Minneapolis hat ein Gericht einen Antrag des Bundesstaates Minnesota zurÃ¼ckgewiesen, mit dem ein Ende derMehr
In der KÃ¤ltewelle in den USA sind schon mehr als hundert Menschen gestorben - nun hat auch noch ein heftiger Schneesturm die sÃ¼dlichen Bundesstaaten heimgesucht. AmMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bringt wegen mÃ¶glicher Cyberrisiken einen Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte Elektroautohersteller ins Spiel. Der digitalpolitische SprecherMehr
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) reist am Samstag begleitet von einer groÃŸen Wirtschaftsdelegation nach Saudi-Arabien. Ziel des Besuchs sei es, dieMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) warnt bei vernetzten chinesischen Elektroautos vor Sicherheitsrisiken durch mÃ¶gliche externe Zugriffe.Mehr