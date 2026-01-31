Brennpunkte

Hunderte bei Schweigemarsch fÃ¼r Opfer von Brandkatastrophe in der Schweiz

  • AFP - 31. Januar 2026, 20:46 Uhr
Bild vergrößern: Hunderte bei Schweigemarsch fÃ¼r Opfer von Brandkatastrophe in der Schweiz
Schweigemarsch in Lutry
Bild: AFP

In der Schweiz haben hunderte Menschen an einem Schweigemarsch fÃ¼r die Opfer der Brandkatastrophe im Skiort Crans-Montana teilgenommen, darunter viele AngehÃ¶rige und Freunde der Verstorbenen.

In der Schweiz haben am Samstag hunderte Menschen an einem Schweigemarsch fÃ¼r die Opfer der Brandkatastrophe im Skiort Crans-Montana teilgenommen. AngehÃ¶rige der Verstorbenen trugen ein weiÃŸes Banner mit der Aufschrift "Gedenken an die Opfer von Crans-Montana. Gerechtigkeit und Wahrheit" durch die StraÃŸen von Lutry. Aus der Kleinstadt bei Lausanne stammten mehrere Opfer des UnglÃ¼cks.

"Tristan wÃ¤re in vier Monaten 18 geworden, aber ich bin die Mutter von 155 Opfern", sagte eine Mutter, deren Sohn bei dem UnglÃ¼ck in der Silvesternacht ums Leben gekommen war, vor den versammelten Menschen. In den HÃ¤nden hielt sie einÂ Foto des Jungen. Andere AngehÃ¶rige und Freunde von Verstorbenen hatten weiÃŸe Rosen oder Plakate mit der Aufschrift "Ihr seid nicht allein" dabei.

Der Schweigemarsch startete und endete am Stadion des Ã¶rtlichen FuÃŸballvereins. Sieben Opfer waren Mitglieder des Vereins.

Bei dem Feuer in der Bar "Le Constellation" in Crans-Montana waren in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen, die HÃ¤lfte von ihnen waren Jugendliche. 155 weitere Menschen wurden verletzt, viele von ihnen erlitten schwerste Verbrennungen.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Selenskyj: Ukraine bereit sich auf GesprÃ¤che in kommender Woche vor
    Selenskyj: Ukraine bereit sich auf GesprÃ¤che in kommender Woche vor

    Die Ukraine bereitet sich nach Angaben von PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj auf weitere GesprÃ¤che Ã¼ber ein Ende des russischen Angriffskriegs in der kommenden Woche vor. "Wir

    Mehr
    Minnesota scheitert vor Gericht mit Antrag gegen ICE-Razzien
    Minnesota scheitert vor Gericht mit Antrag gegen ICE-Razzien

    Im Streit um das brutale Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE in Minneapolis hat ein Gericht einen Antrag des Bundesstaates Minnesota zurÃ¼ckgewiesen, mit dem ein Ende der

    Mehr
    Schneesturm im SÃ¼den der USA - Florida erwartet kÃ¤lteste Temperaturen seit 1989
    Schneesturm im SÃ¼den der USA - Florida erwartet kÃ¤lteste Temperaturen seit 1989

    In der KÃ¤ltewelle in den USA sind schon mehr als hundert Menschen gestorben - nun hat auch noch ein heftiger Schneesturm die sÃ¼dlichen Bundesstaaten heimgesucht. Am

    Mehr
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    1. Bundesliga: Bayern in Hamburg nur unentschieden
    1. Bundesliga: Bayern in Hamburg nur unentschieden
    1. Bundesliga: Leipzig verliert gegen Mainz
    1. Bundesliga: Leipzig verliert gegen Mainz
    Feuerwehr: Explosion in iranischer Hafenstadt durch Gasleck verursacht
    Feuerwehr: Explosion in iranischer Hafenstadt durch Gasleck verursacht
    Schweigemarsch: Tausende DÃ¤nen protestieren gegen Trumps Afghanistan-Ã„uÃŸerungen
    Schweigemarsch: Tausende DÃ¤nen protestieren gegen Trumps Afghanistan-Ã„uÃŸerungen
    Zahl der Todesopfer nach Erdrutsch in Indonesien auf mindestens 53 gestiegen
    Zahl der Todesopfer nach Erdrutsch in Indonesien auf mindestens 53 gestiegen
    Landesweite Demonstrationen in Frankreich zur UnterstÃ¼tzung der Polizei
    Landesweite Demonstrationen in Frankreich zur UnterstÃ¼tzung der Polizei

    Top Meldungen

    SPD erwÃ¤gt Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte E-Auto-Hersteller
    SPD erwÃ¤gt Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte E-Auto-Hersteller

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bringt wegen mÃ¶glicher Cyberrisiken einen Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte Elektroautohersteller ins Spiel. Der digitalpolitische Sprecher

    Mehr
    Wirtschaftsministerin Reiche will in Saudi-Arabien
    Wirtschaftsministerin Reiche will in Saudi-Arabien "Partnerschaft vertiefen"

    Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) reist am Samstag begleitet von einer groÃŸen Wirtschaftsdelegation nach Saudi-Arabien. Ziel des Besuchs sei es, die

    Mehr
    Verfassungsschutz warnt vor Fernzugriff auf chinesische E-Autos
    Verfassungsschutz warnt vor Fernzugriff auf chinesische E-Autos

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) warnt bei vernetzten chinesischen Elektroautos vor Sicherheitsrisiken durch mÃ¶gliche externe Zugriffe.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts