Im Streit um das brutale Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE in Minneapolis hat ein Gericht einen Antrag des Bundesstaates Minnesota zurÃ¼ckgewiesen, mit dem ein Ende der Razzien erzwungen werden sollte. "Letztendlich kommt das Gericht zu dem Schluss, dass die AbwÃ¤gung der SchÃ¤den nicht eindeutig fÃ¼r eine einstweilige VerfÃ¼gung spricht", hieÃŸ es am Samstag in der Entscheidung von Bundesrichterin Katherine Menendez.Â
Minnesota hatte argumentiert, dass die EinsÃ¤tze der BundesbehÃ¶rden seine Rechte als Bundesstaat verletzen. Deshalb solle die Justiz die ICE-EinsÃ¤tze in Minnesota per einstweiliger VerfÃ¼gung stoppen. Diesem Antrag kam das Gericht nicht nach.Â
EinsatzkrÃ¤fte von US-BundesbehÃ¶rden wie ICE fÃ¼hren seit Wochen in Minneapolis massive Razzien aus, bei denen sie teilweise mit brutaler Gewalt vorgehen. Bei Protesten gegen die EinsÃ¤tze wurden in der Metropole zwei US-BÃ¼rger getÃ¶tet: Der 37-JÃ¤hrige Krankenpfleger Alex Pretti war am vergangenen Wochenende am Rande einer Abschiebe-Razzia in Minneapolis erschossen worden. Zuvor war am 7. Januar die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good erschossen worden.
Am Freitag protestierten tausende Menschen in Minneapolis gegen die Razzien der US-EinwanderungsbehÃ¶rde. Die Demonstranten brachten mit Transparenten und Schildern ihre Wut Ã¼ber die Politik von US-PrÃ¤sident Donald Trump und das ICE-Vorgehen zum Ausdruck.Â Der Protest bei eisigen Temperaturen wurde von Rockstar Bruce Springsteen unterstÃ¼tzt. Er sang bei der Demonstration in Minneapolis seinen neuen Protestsong Â "Streets of Minneapolis", den er nach den tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen komponiert hatte.
Brennpunkte
Minnesota scheitert vor Gericht mit Antrag gegen ICE-Razzien
- AFP - 31. Januar 2026, 20:05 Uhr
Im Streit um das brutale Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE in Minneapolis hat die Justiz einen Antrag des Bundesstaates Minnesota zurÃ¼ckgewiesen, mit dem ein Ende der ICE-Razzien erzwungen werden sollte.
Im Streit um das brutale Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE in Minneapolis hat ein Gericht einen Antrag des Bundesstaates Minnesota zurÃ¼ckgewiesen, mit dem ein Ende der Razzien erzwungen werden sollte. "Letztendlich kommt das Gericht zu dem Schluss, dass die AbwÃ¤gung der SchÃ¤den nicht eindeutig fÃ¼r eine einstweilige VerfÃ¼gung spricht", hieÃŸ es am Samstag in der Entscheidung von Bundesrichterin Katherine Menendez.Â
Weitere Meldungen
In der KÃ¤ltewelle in den USA sind schon mehr als hundert Menschen gestorben - nun hat auch noch ein heftiger Schneesturm die sÃ¼dlichen Bundesstaaten heimgesucht. AmMehr
Die Explosion in der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas an der GolfkÃ¼ste ist nach Angaben der Feuerwehr von einem Gasleck verursacht worden. Es habe sich Gas in dem bei demMehr
In Kopenhagen haben mindestens 10.000 Menschen mit einem Schweigemarsch gegen die schmÃ¤lernden Ã„uÃŸerungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump zur Rolle der Nato-VerbÃ¼ndeten inMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bringt wegen mÃ¶glicher Cyberrisiken einen Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte Elektroautohersteller ins Spiel. Der digitalpolitische SprecherMehr
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) reist am Samstag begleitet von einer groÃŸen Wirtschaftsdelegation nach Saudi-Arabien. Ziel des Besuchs sei es, dieMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) warnt bei vernetzten chinesischen Elektroautos vor Sicherheitsrisiken durch mÃ¶gliche externe Zugriffe.Mehr