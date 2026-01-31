Minnesota scheitert vor Gericht mit Antrag gegen ICE-Razzien

Trauer um Alex Pretti in Minneapolis

Im Streit um das brutale Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE in Minneapolis hat ein Gericht einen Antrag des Bundesstaates Minnesota zurÃ¼ckgewiesen, mit dem ein Ende der Razzien erzwungen werden sollte. "Letztendlich kommt das Gericht zu dem Schluss, dass die AbwÃ¤gung der SchÃ¤den nicht eindeutig fÃ¼r eine einstweilige VerfÃ¼gung spricht", hieÃŸ es am Samstag in der Entscheidung von Bundesrichterin Katherine Menendez.Â



Minnesota hatte argumentiert, dass die EinsÃ¤tze der BundesbehÃ¶rden seine Rechte als Bundesstaat verletzen. Deshalb solle die Justiz die ICE-EinsÃ¤tze in Minnesota per einstweiliger VerfÃ¼gung stoppen. Diesem Antrag kam das Gericht nicht nach.Â



EinsatzkrÃ¤fte von US-BundesbehÃ¶rden wie ICE fÃ¼hren seit Wochen in Minneapolis massive Razzien aus, bei denen sie teilweise mit brutaler Gewalt vorgehen. Bei Protesten gegen die EinsÃ¤tze wurden in der Metropole zwei US-BÃ¼rger getÃ¶tet: Der 37-JÃ¤hrige Krankenpfleger Alex Pretti war am vergangenen Wochenende am Rande einer Abschiebe-Razzia in Minneapolis erschossen worden. Zuvor war am 7. Januar die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good erschossen worden.



Am Freitag protestierten tausende Menschen in Minneapolis gegen die Razzien der US-EinwanderungsbehÃ¶rde. Die Demonstranten brachten mit Transparenten und Schildern ihre Wut Ã¼ber die Politik von US-PrÃ¤sident Donald Trump und das ICE-Vorgehen zum Ausdruck.Â Der Protest bei eisigen Temperaturen wurde von Rockstar Bruce Springsteen unterstÃ¼tzt. Er sang bei der Demonstration in Minneapolis seinen neuen Protestsong Â "Streets of Minneapolis", den er nach den tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen komponiert hatte.