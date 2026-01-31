Selenskyj: Ukraine bereit sich auf GesprÃ¤che in kommender Woche vor

Selenskyj am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Kiew

Die Ukraine bereitet sich nach Angaben von PrÃ¤sident Selenskyj auf weitere GesprÃ¤che Ã¼ber ein Ende des russischen Angriffskriegs in der kommenden Woche vor. 'Wir rechnen mit Treffen in der kommenden Woche und bereiten uns darauf vor', sagte Selenskyj.

Die Ukraine bereitet sich nach Angaben von PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj auf weitere GesprÃ¤che Ã¼ber ein Ende des russischen Angriffskriegs in der kommenden Woche vor. "Wir rechnen mit Treffen in der kommenden Woche und bereiten uns darauf vor", sagte Selenskyj am Samstag in seiner abendlichen Videoansprache. Selenskyjs Ã„uÃŸerungen kÃ¶nnten darauf schlieÃŸen lassen, dass ein bisher fÃ¼r Sonntag geplantes Treffen in Abu Dhabi mÃ¶glicherweise verschoben wird.



"Wir stehen in stÃ¤ndigem Kontakt mit den USA und warten auf Details zu den bevorstehenden Treffen", sagte Selenskyj. "Die Ukraine ist bereit, in allen Arbeitsformaten mitzuwirken. Es ist wichtig, dass diese Treffen stattfinden und zu konkreten Ergebnissen fÃ¼hren", fÃ¼gte der PrÃ¤sident hinzu.



Am vergangenen Wochenende hatten UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander Ã¼ber einen von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen.Â Sie vereinbarten, die GesprÃ¤che am Sonntag in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate fortzusetzen. Selenskyj hatte allerdings schon am Donnerstag angedeutet, dass sich Zeitpunkt und Ort des Treffens noch Ã¤ndern kÃ¶nnten.



Beide Seiten sind sich nach Angaben der US-Vermittler inzwischen in mehreren Punkten einig - aber nicht im Hauptstreitpunkt: Russland fordert einen RÃ¼ckzug der ukrainischen Truppen aus der Region Donezk, was Kiew entschieden ablehnt. Die Region Donezk gehÃ¶rt zur Ukraine, ist aber teilweise von russischen Truppen besetzt.



Am Samstag hatte der US-Gesandte Steve Witkoff erneut den russischen UnterhÃ¤ndler Kirill Dmitrijew getroffen, der auch Wirtschaftsgesandter von Kreml-Chef Wladimir Putin ist. Es sei ein "konstruktives" GesprÃ¤ch gewesen, erklÃ¤rte Witkoff anschlieÃŸend im Onlinedienst X. Zuvor hatte Dmitrijew erklÃ¤rt, dass er neue GesprÃ¤che mit US-Vertretern in Miami im US-Bundesstaat Florida fÃ¼hre.



"Wir begrÃ¼ÃŸen dieses Treffen, da es zeigt, dass Russland sich fÃ¼r den Frieden in der Ukraine einsetzt", schrieb Witkoff nach dem GesprÃ¤ch mit Dmitrijew. An diesem habe auf US-Seite auch Finanzminister Scott Bessent teilgenommen sowie Jared Kushner, der Schwiegersohn von PrÃ¤sident Donald Trump.