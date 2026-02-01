Brennpunkte

Ukraine: Musk hat "MaÃŸnahmen" gegen Starlink-Nutzung durch Russland ergriffen

  • AFP - 1. Februar 2026, 16:50 Uhr
Bild vergrößern: Ukraine: Musk hat MaÃŸnahmen gegen Starlink-Nutzung durch Russland ergriffen
Starlink-"Antenne"
Bild: AFP

Das Unternehmen SpaceX von Tech-MultimilliardÃ¤r Elon Musk hat nach Ã¼bereinstimmenden Angaben MaÃŸnahmen ergriffen, um die Nutzung von Starlink-Satelliten fÃ¼r russische Drohnenangriffe zu unterbinden.

"Die ersten MaÃŸnahmen zeigen bereits Wirkung", schrieb der ukrainische Verteidigungsminister Mychailo Fedorow am Sonntag im Onlinedienst X. In Musks Richtung fÃ¼gte er an: "Danke, dass Sie uns unterstÃ¼tzen. Sie sind ein wahrer Verfechter der Freiheit und ein wahrer Freund des ukrainischen Volkes."Â 

Zuvor hatte Musk selbst geschrieben: "Es scheint, dass die MaÃŸnahmen, die wir ergriffen haben, um die unbefugte Nutzung von Starlink durch Russland zu verhindern, funktioniert haben." Er ergÃ¤nzte an die Adresse Kiews: "Lassen Sie uns wissen, wenn weitere MaÃŸnahmen erforderlich sind."Â 

Das Satellitennetzwerk Starlink wird von SpaceX betrieben. Dem ukrainischen Verteidigungsminister zufolge arbeiten die Regierung in Kiew und SpaceX "sehr eng" zusammen, um "bald wichtige MaÃŸnahmen" zu ergreifen. Unter anderem sollen demnach die in der Ukraine befindlichen Starlink-Terminals von ukrainischen Nutzern registriert werden, um anschlieÃŸend verifiziert zu werden. Alle "nicht verifizierten Terminals" wÃ¼rden abgeschaltet.

In den vergangenen Wochen hatten zuerst das in Washington ansÃ¤ssige Institut fÃ¼r Kriegsstudien (ISW) und spÃ¤ter auch Fedorow bekanntgegeben, dass die russische Armee Starlink-Satelliten nutzt, um ihre Drohnen tief in ukrainisches Gebiet zu steuern. Am Donnerstag teilte dann das Verteidigungsministerium in Kiew mit, es habe Kontakt zu Musk aufgenommen.

Russland greift nach bald vier Jahren Krieg derzeit die Energieinfrastruktur der Ukraine besonders massiv an. Zahlreiche Menschen sind bei Minusgraden ohne Strom und Heizung.Â 

Auch die ukrainische Armee nutzt Starlink hÃ¤ufig fÃ¼r ihre Kommunikation. WÃ¼rde das komplette Starlink-Satellitennetzwerk in der Region abgeschaltet werden, kÃ¶nnte auch die ukrainische Armee es nicht mehr nutzen. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes wurden die Starlink-Terminals der russischen Armee Ã¼ber inoffizielle KanÃ¤le wie etwa Importe aus DrittlÃ¤ndern beschafft und nicht durch einen offiziellen Verkauf durch das Unternehmen Musks.

