1. Bundesliga: Borussia Dortmund dreht Spiel gegen Heidenheim

  • dts - 1. Februar 2026, 19:31 Uhr
Serhou Guirassy (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) - Borussia Dortmund hat am 20. Spieltag der FuÃŸball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim mit 3:2 gewonnen.

Die Partie begann mit einer frÃ¼hen FÃ¼hrung fÃ¼r Dortmund durch Waldemar Anton, der nach einer Ecke erfolgreich abstaubte. Heidenheim zeigte sich jedoch kÃ¤mpferisch und glich kurz vor der Halbzeit durch Julian Niehues aus, der nach einem Querpass von Mathias Honsak traf.

In der zweiten Halbzeit drehte Heidenheim das Spiel zunÃ¤chst durch ein weiteres Tor von Niehues, der aus der Distanz erfolgreich war. Doch Dortmund reagierte schnell: Serhou Guirassy erzielte innerhalb weniger Minuten zwei Tore und brachte die Gastgeber wieder in FÃ¼hrung. Trotz eines verschossenen Elfmeters von Guirassy in der Schlussphase blieb Dortmund am DrÃ¼cker und sicherte sich den Sieg.

Heidenheim versuchte bis zum Schluss, den Ausgleich zu erzielen, konnte jedoch die Dortmunder Abwehr nicht mehr Ã¼berwinden. Mit diesem Sieg rÃ¼ckt Borussia Dortmund auf sechs Punkte an die Tabellenspitze heran.

