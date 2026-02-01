Im Streit mit dem Iran hat sich US-PrÃ¤sident Donald Trump unbeeindruckt von den Drohungen des geistlichen Oberhauptes Ayatollah Ali Chamenei gezeigt. "NatÃ¼rlich sagt er so etwas", erklÃ¤rte Trump am Sonntag vor Journalisten mit Blick auf die Ã„uÃŸerungen Chameneis. Dieser hatte zuvor fÃ¼r den Fall eines Angriffs der USA auf den Iran vor einem "regionalen Krieg" gewarnt.Â
"Die Amerikaner sollten wissen, dass, wenn sie einen Krieg anfangen, es dieses Mal ein regionaler Krieg sein wird", sagte Chamenei am Sonntag. Trump zeigte sich nun unbeeindruckt und erklÃ¤rte, dass er weiter auf eine Einigung setze. "Hoffentlich erzielen wir eine Einigung. Wenn nicht, werden wir sehen, ob er Recht hatte", sagte der US-PrÃ¤sident mit Blick auf Chamenei.
Trump hatte bereits angesichts der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste im Iran im vergangenen Monat mit tausenden Toten einen mÃ¶glichen neuen MilitÃ¤rangriff angedroht. Nun fordert er von Teheran zudem Verhandlungen Ã¼ber das iranische Atomprogramm - und droht ebenfalls militÃ¤rische Gewalt an, sollte Teheran nicht zustimmen.
Politik
Trump gibt sich von Chamenei-Drohung unbeeindruckt und setzt auf Einigung mit Iran
- AFP - 1. Februar 2026, 20:07 Uhr
