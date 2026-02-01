Von US-BehÃ¶rden inhaftierter FÃ¼nfjÃ¤hriger und sein Vater wieder zu Hause

Ein von der umstrittenen US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE inhaftierter fÃ¼nfjÃ¤hriger Junge und sein Vater sind wieder frei. "Liam ist jetzt zu Hause. Mit seiner MÃ¼tze und seinem Rucksack", erklÃ¤rte am Sonntag der Kongressabgeordnete Joaquin Castro, der das Kind und seinen ebenfalls freigelassenen Vater begleitete. Dazu verÃ¶ffentlichte er im Onlinedienst X Fotos des Kindes.Â
Der fÃ¼nfjÃ¤hrige Liam Conejo Ramos und sein Vater Adrian Conejo Arias waren am 20. Januar wÃ¤hrend eines ICE-Einsatzes in Minnesota festgenommen worden. Der Fall der beiden Asylbewerber aus Ecuador sorgte nicht zuletzt aufgrund eines Fotos fÃ¼r EmpÃ¶rung, das Liam mit einer blauen KindermÃ¼tze bekleidet in den schneebedeckten StraÃŸen Minnesotas zeigt, wÃ¤hrend ein Mitglied der EinsatzkrÃ¤fte seinen Rucksack trÃ¤gt.
Castro hatte Vater und Sohn am Mittwoch in der Haftanstalt Dilley in Texas besucht und ihre sofortige Freilassung gefordert. Der Vater habe ihm gesagt, dass der Junge "depressiv und traurig" sei. "Ich mache mir Sorgen um seine psychische Gesundheit," sagte der demokratische Abgeordnete in einem Video bei X.
Grund der Festnahme des FÃ¼nfjÃ¤hrigen und seines Vaters sei die "schlecht durchdachte und inkompetent umgesetzte Verfolgung tÃ¤glicher Abschiebungsquoten der US-Bundesregierung", befand Bundesrichter Fred Biery. Diese solle offenbar auch dann umgesetzt werden, "wenn dies die Traumatisierung von Kindern erfordert". Der Richter ordnete an, dass Vater und Sohn freigelassen werden mÃ¼ssen.Â
Von US-Behörden inhaftierter Fünfjähriger und sein Vater wieder zu Hause
1. Februar 2026
