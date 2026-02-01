SÃ¶der: Mehrarbeit "wirklich nicht zu viel verlangt"

Markus SÃ¶der am 30.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der bayerische MinisterprÃ¤sident und CSU-Chef Markus SÃ¶der fordert, dass die Arbeitnehmer in Deutschland insgesamt mehr arbeiten sollen.



In der ARD sagte er am Sonntag: "Eine Stunde mehr Arbeit in der Woche wÃ¼rde uns enorm viel Wirtschaftswachstum bringen und ist wirklich nicht zu viel verlangt".



SÃ¶der unterstÃ¼tzt zudem die Forderung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die telefonische Krankschreibung abzuschaffen. Und auch die EinfÃ¼hrung eines sogenannten Karenztages fÃ¤nde der CSU-Chef gut. FÃ¼r Arbeitnehmer wÃ¼rde das bedeuten, dass sie fÃ¼r den ersten Tag einer Krankheit keinen Lohn gezahlt bekÃ¤men. "An BrÃ¼ckentagen ist Deutschland immer etwas kranker als wann anders", meinte SÃ¶der.



Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) widerspricht dem vehement. "Ich teile Ã¼berhaupt nicht, dass die Deutschen zu wenig arbeiten", sagte Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig. Die von der Union ausgelÃ¶ste Diskussion gehe an der LebensrealitÃ¤t vieler Menschen vorbei, so die SPD-Politikerin.



Zudem lehnt Schwesig Forderungen aus der Union ab, Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld zu kÃ¼rzen, um so die Lohnnebenkosten zu senken. "Das Problem der hohen Arbeitslosigkeit ist nicht, dass die Menschen zu wenig arbeiten, sondern dass gerade ganz viele Stellen abgebaut werden, und da muss der Kanzler ran", fordert sie.



Ein viel grÃ¶ÃŸeres Problem fÃ¼r die Wirtschaft sind aus Sicht von Schwesig die nach wie vor hohen Energiekosten. "Wir produzieren lÃ¤ngst den grÃ¼nen Strom zu nur ein paar Cent, aber durch staatliche Belastungen wird er zu teuer weitergegeben", so die SPD-Politikerin.



Derweil spricht sich der bayerische MinisterprÃ¤sident fÃ¼r Steuersenkungen aus. So mÃ¼ssten zum einen Unternehmen steuerlich stÃ¤rker entlastet werden, zum anderen aber auch Einkommen. Und auch die Stromsteuer mÃ¼sse fÃ¼r Betriebe und Privathaushalte gesenkt werden. "Nur mit einem groÃŸen Steuersenkungspaket kÃ¶nnen wir die Wirtschaft ankurbeln und Leistung wieder hoffÃ¤hig und stark machen", sagte SÃ¶der.

