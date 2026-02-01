Wirtschaft

SÃ¶der: Mehrarbeit "wirklich nicht zu viel verlangt"

  • dts - 1. Februar 2026, 21:49 Uhr
Bild vergrößern: SÃ¶der: Mehrarbeit wirklich nicht zu viel verlangt
Markus SÃ¶der am 30.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der bayerische MinisterprÃ¤sident und CSU-Chef Markus SÃ¶der fordert, dass die Arbeitnehmer in Deutschland insgesamt mehr arbeiten sollen.

In der ARD sagte er am Sonntag: "Eine Stunde mehr Arbeit in der Woche wÃ¼rde uns enorm viel Wirtschaftswachstum bringen und ist wirklich nicht zu viel verlangt".

SÃ¶der unterstÃ¼tzt zudem die Forderung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die telefonische Krankschreibung abzuschaffen. Und auch die EinfÃ¼hrung eines sogenannten Karenztages fÃ¤nde der CSU-Chef gut. FÃ¼r Arbeitnehmer wÃ¼rde das bedeuten, dass sie fÃ¼r den ersten Tag einer Krankheit keinen Lohn gezahlt bekÃ¤men. "An BrÃ¼ckentagen ist Deutschland immer etwas kranker als wann anders", meinte SÃ¶der.

Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) widerspricht dem vehement. "Ich teile Ã¼berhaupt nicht, dass die Deutschen zu wenig arbeiten", sagte Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig. Die von der Union ausgelÃ¶ste Diskussion gehe an der LebensrealitÃ¤t vieler Menschen vorbei, so die SPD-Politikerin.

Zudem lehnt Schwesig Forderungen aus der Union ab, Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld zu kÃ¼rzen, um so die Lohnnebenkosten zu senken. "Das Problem der hohen Arbeitslosigkeit ist nicht, dass die Menschen zu wenig arbeiten, sondern dass gerade ganz viele Stellen abgebaut werden, und da muss der Kanzler ran", fordert sie.

Ein viel grÃ¶ÃŸeres Problem fÃ¼r die Wirtschaft sind aus Sicht von Schwesig die nach wie vor hohen Energiekosten. "Wir produzieren lÃ¤ngst den grÃ¼nen Strom zu nur ein paar Cent, aber durch staatliche Belastungen wird er zu teuer weitergegeben", so die SPD-Politikerin.

Derweil spricht sich der bayerische MinisterprÃ¤sident fÃ¼r Steuersenkungen aus. So mÃ¼ssten zum einen Unternehmen steuerlich stÃ¤rker entlastet werden, zum anderen aber auch Einkommen. Und auch die Stromsteuer mÃ¼sse fÃ¼r Betriebe und Privathaushalte gesenkt werden. "Nur mit einem groÃŸen Steuersenkungspaket kÃ¶nnen wir die Wirtschaft ankurbeln und Leistung wieder hoffÃ¤hig und stark machen", sagte SÃ¶der.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr im Januar bei 52,1 Prozent
    PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr im Januar bei 52,1 Prozent

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar haben nur 52,1 Prozent aller FernzÃ¼ge der Deutschen Bahn (DB) ihr Ziel pÃ¼nktlich erreicht. Das geht aus internen Daten hervor, Ã¼ber

    Mehr
    CDA kritisiert Forderungen des Wirtschaftsrats scharf
    CDA kritisiert Forderungen des Wirtschaftsrats scharf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) hat VorschlÃ¤ge des CDU-Wirtschaftsrats fÃ¼r durchgreifende EinschrÃ¤nkungen

    Mehr
    Voigt dringt auf schnelle Reformen zur StÃ¤rkung des Arbeitsmarkts
    Voigt dringt auf schnelle Reformen zur StÃ¤rkung des Arbeitsmarkts

    Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) verlangt, dass Bund und LÃ¤nder angesichts der hohen Arbeitslosenzahl von mehr als drei

    Mehr
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Prominenter Menschenrechtsaktivist in Venezuela freigelassen
    Prominenter Menschenrechtsaktivist in Venezuela freigelassen
    SÃ¶der: Arbeitnehmer in Deutschland sollten insgesamt mehr arbeiten
    SÃ¶der: Arbeitnehmer in Deutschland sollten insgesamt mehr arbeiten
    2,5 Milliarden Euro fÃ¼r Wiederaufbau nach tÃ¶dlichem Sturm in Portugal
    2,5 Milliarden Euro fÃ¼r Wiederaufbau nach tÃ¶dlichem Sturm in Portugal
    Von US-BehÃ¶rden inhaftierter FÃ¼nfjÃ¤hriger und sein Vater wieder zu Hause
    Von US-BehÃ¶rden inhaftierter FÃ¼nfjÃ¤hriger und sein Vater wieder zu Hause
    Trump gibt sich von Chamenei-Drohung unbeeindruckt und setzt auf Einigung mit Iran
    Trump gibt sich von Chamenei-Drohung unbeeindruckt und setzt auf Einigung mit Iran
    Handball-EM: Deutschland verliert Finale gegen DÃ¤nemark
    Handball-EM: Deutschland verliert Finale gegen DÃ¤nemark

    Top Meldungen

    CDU-Wirtschaftsrat verlangt
    CDU-Wirtschaftsrat verlangt "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU erhÃ¶ht den Druck auf die Bundesregierung und fordert eine "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer". Der Unternehmerverband mit mehr

    Mehr
    Spahn will Investoren mit Steueranreiz nach Deutschland holen
    Spahn will Investoren mit Steueranreiz nach Deutschland holen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU), hat vorgeschlagen, GrÃ¼nder und Unternehmer im Ausland mit einem Steueranreiz nach

    Mehr
    IW-Studie: Geringverdiener ziehen Hunderttausende aus dem System
    IW-Studie: Geringverdiener ziehen Hunderttausende aus dem System

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Geringverdiener und sozial Schwache erhalten in Deutschland Ã¼ber das gesamte Leben hunderttausende Euro mehr soziale und Ã¶ffentliche Leistungen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts