2,5 Milliarden Euro fÃ¼r Wiederaufbau nach tÃ¶dlichem Sturm in Portugal

SchÃ¤den durch Sturm "Kristin"

Nach dem Durchzug des tÃ¶dlichen Sturms "Kristin" werden die SchÃ¤den in Portugal auf Milliarden geschÃ¤tzt. Die Regierung kÃ¼ndigte am Sonntag an, allein aus ihrem Haushalt 2,5 Milliarden Euro fÃ¼r den Wiederaufbau zur VerfÃ¼gung zu stellen. MinisterprÃ¤sident LuÃ­s Montenegro verlÃ¤ngerte zudem den Katastrophenzustand in den besonders betroffenen Regionen um eine weitere Woche - und warnte eindringlich vor neuen heftigen Unwettern.Â



Durch die erwarteten neuen RegenfÃ¤lle drohe "in einigen Regionen eine noch ernstere Lage, die sogar eine Evakuierung erforderlich machen kÃ¶nnte", sagte Montenegro nach einem Krisentreffen der Regierung.Â



Laut den aktuellen Wettervorhersagen kÃ¶nnten die SchÃ¤den erheblich werden, warnte auch Zivilschutzchef Mario Silvestre. "Der Boden kann das Wasser nicht mehr halten", es kÃ¶nne zu Erdrutschen und Ãœberschwemmungen kommen. Der Zivilschutz verschickte landesweit Warnmeldungen an Mobiltelefone, um vor Hochwassergefahr zu warnen.



Die neuen Unwetter folgen auf den Sturm "Kristin", der Mitte der Woche Ã¼ber Portugal hinweg gezogen war. Durch ihn wurden fÃ¼nf Menschen getÃ¶tet. Zudem starben nach BehÃ¶rdenangaben am Samstag im Zentrum des Landes zwei MÃ¤nner, als sie bei zwei getrennten VorfÃ¤llen bei Reparaturarbeiten an durch den Sturm beschÃ¤digten DÃ¤chern herabstÃ¼rzten.