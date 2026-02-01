SÃ¶der: Arbeitnehmer in Deutschland sollten insgesamt mehr arbeiten

Politik

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland sollten nach Ansicht des bayerischen MinisterprÃ¤sidenten Markus SÃ¶der insgesamt mehr arbeiten. 'Eine Stunde mehr Arbeit in der Woche wÃ¼rde uns enorm viel Wirtschaftswachstum bringen.'

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland sollten nach Ansicht des bayerischen MinisterprÃ¤sidenten Markus SÃ¶der insgesamt mehr arbeiten. In der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" sagt der CSU-Chef am Sonntagabend: "Eine Stunde mehr Arbeit in der Woche wÃ¼rde uns enorm viel Wirtschaftswachstum bringen und ist wirklich nicht zu viel verlangt."Â SÃ¶der unterstÃ¼tzte zudem die Forderung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die telefonische Krankschreibung abzuschaffen.Â 

Er fÃ¤nde auch die EinfÃ¼hrung eines sogenannten Karenztages bei Krankheit gut, sagte SÃ¶der weiter. FÃ¼r Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wÃ¼rde das bedeuten, dass sie am ersten Krankheitstag keinen Lohn bekÃ¤men. "An BrÃ¼ckentagen ist Deutschland immer etwas kranker als wann anders", sagte SÃ¶der.

Dagegen sagte Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD): "Ich teile Ã¼berhaupt nicht, dass die Deutschen zu wenig arbeiten." Die entsprechende, von der Union ausgelÃ¶ste Diskussion gehe an der LebensrealitÃ¤t vieler Menschen vorbei.Â 

Schwesig wies zudem Forderungen aus der Union zurÃ¼ck, Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld zu kÃ¼rzen, um so die Lohnnebenkosten zu senken. "Das Problem der hohen Arbeitslosigkeit ist nicht, dass die Menschen zu wenig arbeiten, sondern dass gerade ganz viele Stellen abgebaut werden und da muss der Kanzler ran", fordert sie mit Blick auf Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

    Top Meldungen

    PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr im Januar bei 52,1 Prozent
    PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr im Januar bei 52,1 Prozent

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar haben nur 52,1 Prozent aller FernzÃ¼ge der Deutschen Bahn (DB) ihr Ziel pÃ¼nktlich erreicht. Das geht aus internen Daten hervor, Ã¼ber

    Mehr
    CDA kritisiert Forderungen des Wirtschaftsrats scharf
    CDA kritisiert Forderungen des Wirtschaftsrats scharf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) hat VorschlÃ¤ge des CDU-Wirtschaftsrats fÃ¼r durchgreifende EinschrÃ¤nkungen

    Mehr
    Voigt dringt auf schnelle Reformen zur StÃ¤rkung des Arbeitsmarkts
    Voigt dringt auf schnelle Reformen zur StÃ¤rkung des Arbeitsmarkts

    Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) verlangt, dass Bund und LÃ¤nder angesichts der hohen Arbeitslosenzahl von mehr als drei

    Mehr

