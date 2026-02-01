Erstmals seit knapp drei Jahren landet wieder Linienflug in Khartum

Besatzung feiert ersten Linienflug seit knapp drei Jahren nach Khartum

Im BÃ¼rgerkriegsland Sudan ist erstmals seit knapp drei Jahren wieder ein Linienflug in der Hauptstadt Khartum gelandet. Die LuftfahrtbehÃ¶rde des Landes sprach am Sonntag von einem "historischen Flug". Die Maschine von Sudan Airways kam den Angaben zufolge aus Port Sudan am Roten Meer, an Bord war auch Regierungschef Kamil Idriss. Wie viele Passagiere in dem Flugzeug saÃŸen, wurde nicht mitgeteilt.Â



Die Landung markierte laut der LuftfahrtbehÃ¶rde die "effektive Wiederaufnahme des Flughafenbetriebs" in Khartum. Dieser war seit Beginn der KÃ¤mpfe zwischen der Armee von MilitÃ¤rherrscher Abdel Fattah al-Burhan und der RSF-Miliz seines frÃ¼heren Stellvertreters Mohamed Hamdan im April 2023 eingestellt.Â



In den ersten Monaten des Konflikts flohen mehr als 3,7 Millionen Menschen aus Khartum, nachdem die RSF die Kontrolle Ã¼ber die Hauptstadt Ã¼bernommen hatte.Â Die von der Armee unterstÃ¼tzte Regierung wurde nach Port Sudan im Osten des Landes verlegt.Â



Nach der RÃ¼ckeroberung durch die Armee 2025 kehrten laut der Internationalen Organisation fÃ¼r Migration (IOM) bereits mehr als eine Million Menschen nach Khartum zurÃ¼ck. Vor drei Wochen verkÃ¼ndete MinisterprÃ¤sident Idris dann auch die RÃ¼ckkehr der Regierung nach Khartum.Â



Die RFS konzentrierte sich nach dem Verlust der Hauptstadt auf den Westen des Landes und Ã¼bernahm Ende Oktober nach 18-monatiger Belagerung die Kontrolle Ã¼ber die Stadt Al-Faschir - die letzte groÃŸe Stadt in der Region Darfur, die noch nicht von der Miliz kontrolliert wurde. Nun kÃ¤mpft sich die Miliz in die benachbarte Region Kordofan vor, die Ã¼ber groÃŸe Ã–lvorkommen verfÃ¼gt.Â



Der BÃ¼rgerkrieg im Sudan hat eine der grÃ¶ÃŸten humanitÃ¤ren Krisen weltweit ausgelÃ¶st. Zehntausende Menschen wurden getÃ¶tet, mehr als elf Millionen Menschen vertrieben.Â