RÃ¶wekamp offen fÃ¼r europÃ¤ischen Atomschutzschirm

Thomas RÃ¶wekamp (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas RÃ¶wekamp (CDU), ist offen fÃ¼r die Forderung des Vorsitzenden der EuropÃ¤ischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, einen europÃ¤ischen Atomschutzschirm einzurichten.



"Ich schlieÃŸe definitiv aus, dass Deutschland eigenstÃ¤ndig Atomwaffen herstellt oder anschafft", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Der Atomwaffensperrvertrag und der 2+4-Vertrag verbieten das. Und ich zweifle nicht daran, dass Amerika auch in Zukunft die nukleare Abschreckung in Europa gewÃ¤hrleisten wird."



Der CDU-Politiker sagte aber: "Ich will nicht ausschlieÃŸen, dass ein Teil der nuklearen Abschreckung kÃ¼nftig auch durch europÃ¤ische StreitkrÃ¤fte vorgenommen wird. Wir mÃ¼ssen darÃ¼ber sprechen, ob Frankreichs oder GroÃŸbritanniens NuklearstreitkrÃ¤fte eine grÃ¶ÃŸere Rolle beim Schutz des Kontinents Ã¼bernehmen kÃ¶nnten." Die Aufgabenteilung kÃ¶nne der Teilhabe mit den USA Ã¤hneln, bei der die nukleare Partnernation die SprengkÃ¶pfe stelle und Deutschland die TrÃ¤gerflugzeuge mit Besatzungen.



Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), reagierte dagegen skeptisch. "Mal so eben einen eigenen europÃ¤ischen nuklearen Schirm aufzubauen, klingt gut, ist aber kurz- bis mittelfristig schwer umsetzbar", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die FDP-Politikerin sagte zudem: "Unsere primÃ¤re Aufgabe ist es, unter Hochdruck die konventionelle und Cyberabwehr aufzubauen und gemeinsam in Europa unsere Beschaffung zu synchronisieren und zu organisieren. Europa muss zukÃ¼nftig innerhalb der Nato deutlich mehr liefern. Ziel ist es auch, den Amerikanern konventionelle Aufgaben abzunehmen."

