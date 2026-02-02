Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas RÃ¶wekamp (CDU), ist offen fÃ¼r die Forderung des Vorsitzenden der EuropÃ¤ischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, einen europÃ¤ischen Atomschutzschirm einzurichten.
"Ich schlieÃŸe definitiv aus, dass Deutschland eigenstÃ¤ndig Atomwaffen herstellt oder anschafft", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Der Atomwaffensperrvertrag und der 2+4-Vertrag verbieten das. Und ich zweifle nicht daran, dass Amerika auch in Zukunft die nukleare Abschreckung in Europa gewÃ¤hrleisten wird."
Der CDU-Politiker sagte aber: "Ich will nicht ausschlieÃŸen, dass ein Teil der nuklearen Abschreckung kÃ¼nftig auch durch europÃ¤ische StreitkrÃ¤fte vorgenommen wird. Wir mÃ¼ssen darÃ¼ber sprechen, ob Frankreichs oder GroÃŸbritanniens NuklearstreitkrÃ¤fte eine grÃ¶ÃŸere Rolle beim Schutz des Kontinents Ã¼bernehmen kÃ¶nnten." Die Aufgabenteilung kÃ¶nne der Teilhabe mit den USA Ã¤hneln, bei der die nukleare Partnernation die SprengkÃ¶pfe stelle und Deutschland die TrÃ¤gerflugzeuge mit Besatzungen.
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), reagierte dagegen skeptisch. "Mal so eben einen eigenen europÃ¤ischen nuklearen Schirm aufzubauen, klingt gut, ist aber kurz- bis mittelfristig schwer umsetzbar", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die FDP-Politikerin sagte zudem: "Unsere primÃ¤re Aufgabe ist es, unter Hochdruck die konventionelle und Cyberabwehr aufzubauen und gemeinsam in Europa unsere Beschaffung zu synchronisieren und zu organisieren. Europa muss zukÃ¼nftig innerhalb der Nato deutlich mehr liefern. Ziel ist es auch, den Amerikanern konventionelle Aufgaben abzunehmen."
Brennpunkte
RÃ¶wekamp offen fÃ¼r europÃ¤ischen Atomschutzschirm
- dts - 2. Februar 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas RÃ¶wekamp (CDU), ist offen fÃ¼r die Forderung des Vorsitzenden der EuropÃ¤ischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, einen europÃ¤ischen Atomschutzschirm einzurichten.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im vergangenen Jahr sind deutlich mehr FlÃ¼chtlinge mit finanzieller Hilfe aus Deutschland in ihr Heimatland zurÃ¼ckgekehrt. 2025 nutztenMehr
Im BÃ¼rgerkriegsland Sudan ist erstmals seit knapp drei Jahren wieder ein Linienflug in der Hauptstadt Khartum gelandet. Die LuftfahrtbehÃ¶rde des Landes sprach am Sonntag vonMehr
1675 Tage hinter Gittern: Nach mehr als vier Jahren im GefÃ¤ngnis ist der bekannte Menschenrechtsaktivist Javier Tarazona in Venezuela freigelassen worden. "Die Wahrheit hat michMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar haben nur 52,1 Prozent aller FernzÃ¼ge der Deutschen Bahn (DB) ihr Ziel pÃ¼nktlich erreicht. Das geht aus internen Daten hervor, Ã¼berMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) hat VorschlÃ¤ge des CDU-Wirtschaftsrats fÃ¼r durchgreifende EinschrÃ¤nkungenMehr
Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) verlangt, dass Bund und LÃ¤nder angesichts der hohen Arbeitslosenzahl von mehr als dreiMehr