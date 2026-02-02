Energetische Sanierungsquote fÃ¤llt auf neuen Tiefpunkt

GerÃ¼stbau fÃ¼r WÃ¤rmedÃ¤mmung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die energetische Sanierungsquote im deutschen GebÃ¤udebestand ist im Jahr 2025 weiter gesunken und hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Das geht aus der Sanierungsquote 2025 hervor, die B+L Marktdaten Bonn im Auftrag des Bundesverbands energieeffiziente GebÃ¤udehÃ¼lle (BuVEG) ermittelte und Ã¼ber welche die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben) berichten.



Demnach wurden 2025 lediglich 0,67 Prozent der rund 19,5 Millionen WohngebÃ¤ude energetisch saniert. Im Vorjahr 2024 hatte die Quote noch bei 0,69 Prozent gelegen, 2023 bei 0,70 Prozent, 2022 bei 0,88 Prozent. Um die Klimaziele im GebÃ¤udesektor zu erreichen, wÃ¤re jedoch laut Verband eine jÃ¤hrliche Sanierungsquote von rund zwei Prozent erforderlich.



"Die SanierungstÃ¤tigkeit ist in Deutschland auf einem besorgniserregenden Niveau", sagte Jan Peter Hinrichs, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des BuVEG, den Funke-Zeitungen. "Mit einem ambitionierten GebÃ¤udeenergiegesetz besteht jedoch die Chance, energetische Sanierungen attraktiver zu machen und damit die Energiekosten fÃ¼r die BevÃ¶lkerung langfristig zu senken." Private und institutionelle ImmobilieneigentÃ¼mer zÃ¶gerten jedoch weiterhin bei Investitionen in ihre GebÃ¤ude.



Auch bei den etwas mehr als zwei Millionen NichtwohngebÃ¤uden setzt sich laut Analyse der AbwÃ¤rtstrend fort. Die Sanierungsquote sank hier 2025 auf 0,92 Prozent, nach 0,95 Prozent im Jahr 2024. "Gerade in Ã¶ffentlichen GebÃ¤uden wie KrankenhÃ¤usern, Schulen oder Verwaltungen besteht ein groÃŸer Sanierungsstau", so Hinrichs. "Hier kÃ¶nnte das SondervermÃ¶gen Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤t fÃ¼r einen Befreiungsschlag sorgen. Deutschland braucht nicht nur einen Bau-Turbo, sondern dringend auch einen Sanierungs-Booster."



Wie sehr die SanierungstÃ¤tigkeit insgesamt ins Stocken geraten ist, zeigt sich nach EinschÃ¤tzung der Branche selbst bei einfachen EinzelmaÃŸnahmen. "Selbst der vergleichsweise aufwandsarme Bereich des Fenstertauschs bleibt weiterhin auf niedrigem Niveau", sagte Frank Lange, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Verbandes Fenster + Fassade. "Neue Fenster sind hÃ¤ufig der erste Sanierungsschritt - bleibt dieser aus, stockt die gesamte GebÃ¤udemodernisierung. Umso wichtiger sind verlÃ¤ssliche Rahmenbedingungen und Planungssicherheit, sowohl in der FÃ¶rderung als auch im GebÃ¤udemodernisierungsgesetz."

