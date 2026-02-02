RÃ¼ckkehrprogramm zieht mehr Asylsuchende an

Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im vergangenen Jahr sind deutlich mehr FlÃ¼chtlinge mit finanzieller Hilfe aus Deutschland in ihr Heimatland zurÃ¼ckgekehrt.



2025 nutzten insgesamt 16.576 GeflÃ¼chtete die MÃ¶glichkeit, mit einer FÃ¶rderung durch das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Bamf) in ihr Herkunftsland oder in ein anderes Land auszureisen, wie eine Sprecherin der BehÃ¶rde den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte. 2024 waren es noch 10.358 Asylsuchende, die mit Geld vom Bund freiwillig ausreisten. 2023 lag die Zahl mit insgesamt 10.762 Personen auf einem vergleichbaren Niveau.



Seit Januar 2025 bietet das Bundesamt wieder die gefÃ¶rderte freiwillige Ausreise auch nach Syrien an, zuvor war das Programm aufgrund des BÃ¼rgerkrieges ausgesetzt. Bis Ende Dezember reichten demnach insgesamt 5.976 Personen einen Antrag fÃ¼r die Ausreise nach Syrien beim Bamf ein, von denen 3.678 Menschen bereits ausgereist sind.



Mit dem sogenannten "REAG-GARP-Programm" fÃ¶rdert der Bund die freiwillige RÃ¼ckkehr von GeflÃ¼chteten in ihre HerkunftslÃ¤nder oder in Drittstaaten. Das Bundesamt Ã¼bernimmt etwa Flugkosten fÃ¼r die Ausreise und zahlt eine "Starthilfe" von 1.000 Euro pro erwachsene Person sowie 500 fÃ¼r Kinder und Jugendliche. Gerade mit Blick auf Syrien als Zielland fÃ¼r die gefÃ¶rderte Ausreise stellt das Bundesamt ein "groÃŸes Interesse" fest, wie die BehÃ¶rdensprecherin mitteilte. "Aufgrund des hohen Antragsaufkommens kommt es derzeit zu lÃ¤ngeren Wartezeiten bei der Bearbeitung der AntrÃ¤ge", heiÃŸt es auf der Webseite des FÃ¶rderprogramms.



4.432 Personen reisten 2025 im Rahmen von "REAG-GARP" zudem in die TÃ¼rkei aus, 1.334 Menschen traten die Ausreise nach Russland an. Von den insgesamt gut 16.000 Asylsuchenden, die 2025 freiwillig aus Deutschland ausgereist waren, hatten 2.787 Menschen eine "befristete Aufenthaltserlaubnis". 6.394 Personen waren laut Bamf "ausreisepflichtig". 7.302 Menschen verfÃ¼gten Ã¼ber eine "Aufenthaltsgestattung", das ist kein Schutztitel, sondern berechtigt nur den Aufenthalt in Deutschland fÃ¼r die Dauer des Asylverfahren.



Die Zahl an Schutzsuchenden, die Ã¼ber FÃ¶rderprogramme der BundeslÃ¤nder oder auf eigene Faust in ihr Heimatland zurÃ¼ckgereist sind, erfasst das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge statistisch nicht.

