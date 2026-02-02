Verdi: Bundesweite Warnstreiks im kommunalen Nahverkehr begonnen

BeschÃ¤ftigte bei einem frÃ¼heren Streik von Verdi

Auf den Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hin haben am Montag bundesweite Warnstreiks im kommunalen Nahverkehr begonnen. BeschÃ¤ftigte legten mit Beginn der FrÃ¼hschicht die Arbeit nieder, wie ein Verdi-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP bestÃ¤tigte. Damit will die Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde fÃ¼r knapp 100.000 BeschÃ¤ftigte in 150 stÃ¤dtischen Verkehrsunternehmen und Busbetrieben Druck auf die Arbeitgeber machen.Â



In den seit November laufenden Verhandlungen, die in allen 16 BundeslÃ¤ndern meist mit den Kommunalen ArbeitgeberverbÃ¤nden gefÃ¼hrt werden, fordert Verdi deutlich bessere Arbeitsbedingungen im kommunalen Nahverkehr, etwa durch VerkÃ¼rzung der Wochenarbeitszeit und der Schichtzeiten, VerlÃ¤ngerung der Ruhezeiten sowie hÃ¶here ZuschlÃ¤ge fÃ¼r Nacht- und Wochenendarbeit. In Bayern, Brandenburg, dem Saarland, ThÃ¼ringen und bei der Hamburger Hochbahn wird zusÃ¤tzlich Ã¼ber hÃ¶here LÃ¶hne und GehÃ¤lter verhandelt. Die Arbeitgeber kritisieren die Streiks als unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig.