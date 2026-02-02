Bundesweite Streiks im kommunalen Nahverkehr angelaufen

Bushaltestelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In fast allen BundeslÃ¤ndern sind am Montagmorgen die von der Gewerkschaft Verdi angekÃ¼ndigten Streiks im kommunalen Nahverkehr angelaufen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sind nur die etwa 5.000 BeschÃ¤ftigten in Niedersachsen wegen der anhaltenden Friedenspflicht nicht zum Streik aufgerufen.



Wegen der Arbeitsniederlegungen fahren Busse, StraÃŸen- und U-Bahnen am Montag vielerorts nicht. Hintergrund ist die aktuelle Tarifrunde bei den kommunalen Nahverkehrsunternehmen. Verdi fordert dabei unter anderem eine VerkÃ¼rzung der Wochenarbeitszeit und der Schichtzeiten, eine VerlÃ¤ngerung der Ruhezeiten sowie hÃ¶here ZuschlÃ¤ge fÃ¼r Arbeit in der Nacht und am Wochenende. In Bayern, Brandenburg, dem Saarland, ThÃ¼ringen und bei der Hamburger Hochbahn wird zusÃ¤tzlich Ã¼ber hÃ¶here LÃ¶hne und GehÃ¤lter verhandelt. Insgesamt betroffen sind fast 100.000 BeschÃ¤ftigte.



Christine Behle, stellvertretende Vorsitzende von Verdi, sagte, dass die BeschÃ¤ftigten im Ã¶ffentlichen Nahverkehr unter hoher Belastung durch ungÃ¼nstige Arbeitszeiten und Schichtarbeit stÃ¼nden. Die Arbeitgeber hÃ¤tten in den bisherigen Verhandlungen fast jede Verbesserung verweigert und teils sogar Verschlechterungen vorgeschlagen. Das Verhalten der Arbeitgeberseite gefÃ¤hrde die Daseinsvorsorge und bedrohe die Teilhabe der Menschen am Ã¶ffentlichen Nahverkehr, so Behle.

