Der strenge Winter mit Schnee und Eis hat dafÃ¼r gesorgt, dass die PÃ¼nktlichkeit im Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) im Januar auf nur 52,1 Prozent abgesackt ist. Das berichtete die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" am Montag, die Bahn bestÃ¤tigte die Zahl.Â
"Der Januar war in Teilen Deutschlands der schneereichste seit mehr als 15 Jahren", sagte ein Bahn-Sprecher der Zeitung. Infolge des Wintersturms "Elli" seien 3000 Kilometer Schienennetz im Norden zeitweise nicht befahrbar gewesen. 5000 Mitarbeitende seien tÃ¤glich auf den Strecken unterwegs gewesen, um vor allem eingefrorene Weichen vom Eis zu befreien.Â
Die PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr hatte im Oktober mit 51,5 Prozent einen historischen Tiefpunkt erreicht. Im Schnitt des Jahres 2025 lag sie bei 60,1 Prozent. Bahn-Chefin Evelyn Palla peilt fÃ¼r dieses Jahr eine PÃ¼nktlichkeit von 60 Prozent an.Â
Die Bahn steckt tief in der Krise. GroÃŸe Teile der Infrastruktur sind marode und stÃ¶ranfÃ¤llig, die PÃ¼nktlichkeitswerte insbesondere im Fernverkehr leiden darunter. Mit Investitionen des Bundes in HÃ¶he von 23 Milliarden Euro im Jahr 2026 und dem von Bahnchefin Palla eingeleiteten Reformkurs des Konzerns soll die Trendwende eingelÃ¤utet werden.
Wirtschaft
PÃ¼nktlichkeit der Deutschen Bahn im Januar nur bei 52,1 Prozent
- AFP - 2. Februar 2026, 07:57 Uhr
Der strenge Winter mit Schnee und Eis hat dafÃ¼r gesorgt, dass die PÃ¼nktlichkeit im Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) im Januar auf nur 52,1 Prozent abgesackt ist. Das berichtete die 'SÃ¼ddeutsche Zeitung' am Montag, die Bahn bestÃ¤tigte die Zahl.
Der strenge Winter mit Schnee und Eis hat dafÃ¼r gesorgt, dass die PÃ¼nktlichkeit im Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) im Januar auf nur 52,1 Prozent abgesackt ist. Das berichtete die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" am Montag, die Bahn bestÃ¤tigte die Zahl.Â
Weitere Meldungen
Die Unternehmen im deutschen Einzelhandel haben im vergangenen Jahr etwas mehr Umsatz gemacht als zunÃ¤chst geschÃ¤tzt. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden korrigierte amMehr
Der Absatz von Bier ist im vergangenen Jahr in Deutschland erneut gesunken - und zwar deutlich: Der RÃ¼ckgang um sechs Prozent im Vorjahresvergleich war der stÃ¤rkste seit BeginnMehr
Umwelt- und Klimaschutzminister Carsten Schneider (SPD) hat eine zÃ¼gige Einigung auf neue Regeln fÃ¼r den Heizungstausch angemahnt: "Von den Heizungsbauern Ã¼ber dieMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In fast allen BundeslÃ¤ndern sind am Montagmorgen die von der Gewerkschaft Verdi angekÃ¼ndigten Streiks im kommunalen Nahverkehr angelaufen. WieMehr
Auf den Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hin haben am Montag bundesweit Warnstreiks im Ã¶ffentlichen Nahverkehr begonnen. BeschÃ¤ftigte legten mit Beginn derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die energetische Sanierungsquote im deutschen GebÃ¤udebestand ist im Jahr 2025 weiter gesunken und hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Das gehtMehr