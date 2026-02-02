PÃ¼nktlichkeit der Deutschen Bahn im Januar nur bei 52,1 Prozent

ICE

Der strenge Winter mit Schnee und Eis hat dafÃ¼r gesorgt, dass die PÃ¼nktlichkeit im Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) im Januar auf nur 52,1 Prozent abgesackt ist. Das berichtete die 'SÃ¼ddeutsche Zeitung' am Montag, die Bahn bestÃ¤tigte die Zahl.

Der strenge Winter mit Schnee und Eis hat dafÃ¼r gesorgt, dass die PÃ¼nktlichkeit im Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) im Januar auf nur 52,1 Prozent abgesackt ist. Das berichtete die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" am Montag, die Bahn bestÃ¤tigte die Zahl.Â



"Der Januar war in Teilen Deutschlands der schneereichste seit mehr als 15 Jahren", sagte ein Bahn-Sprecher der Zeitung. Infolge des Wintersturms "Elli" seien 3000 Kilometer Schienennetz im Norden zeitweise nicht befahrbar gewesen. 5000 Mitarbeitende seien tÃ¤glich auf den Strecken unterwegs gewesen, um vor allem eingefrorene Weichen vom Eis zu befreien.Â



Die PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr hatte im Oktober mit 51,5 Prozent einen historischen Tiefpunkt erreicht. Im Schnitt des Jahres 2025 lag sie bei 60,1 Prozent. Bahn-Chefin Evelyn Palla peilt fÃ¼r dieses Jahr eine PÃ¼nktlichkeit von 60 Prozent an.Â



Die Bahn steckt tief in der Krise. GroÃŸe Teile der Infrastruktur sind marode und stÃ¶ranfÃ¤llig, die PÃ¼nktlichkeitswerte insbesondere im Fernverkehr leiden darunter. Mit Investitionen des Bundes in HÃ¶he von 23 Milliarden Euro im Jahr 2026 und dem von Bahnchefin Palla eingeleiteten Reformkurs des Konzerns soll die Trendwende eingelÃ¤utet werden.