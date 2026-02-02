Rufe nach Konsequenzen nach tÃ¶dlicher U-Bahn-Attacke in Hamburg

Polizeiabsperrung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der tÃ¶dlichen Attacke in einem Hamburger U-Bahnhof fordern Politiker Konsequenzen. Eine 18-jÃ¤hrige Iranerin war am Donnerstagabend von einem 25-jÃ¤hrigen SÃ¼dsudanesen vor eine einfahrende U-Bahn gestoÃŸen worden. Beide starben. TÃ¤ter und Opfer kannten sich nach Angaben der Polizei offenbar nicht.



"Gerade dieser Fall zeigt auf dramatische Weise, dass auch viele traumatisierte Menschen zu uns gekommen sind", sagte der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alexander Throm (CDU), dem "Stern". Und man kÃ¶nne schon aufgrund der schieren Zahl nicht alle angemessen betreuen. "Vor allem aber mÃ¼ssen wir die Menschen im Land schÃ¼tzen. Das hat fÃ¼r mich PrioritÃ¤t." Deshalb stelle sich "auch die Frage, ob ein Ort wie Deutschland, weit weg von zu Hause, die richtige Option fÃ¼r die Menschen ist". Besser sei es, "die Hilfe vor Ort zu stÃ¤rken".



Throm verwies zudem darauf, dass Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) humanitÃ¤re Aufnahmeprogramme fÃ¼r FlÃ¼chtlinge bereits vor dem Vorfall gestoppt habe. Mit einem solchen Programm war der SÃ¼dsudanese 2024 nach Deutschland gekommen.



Der innenpolitische Sprecher der CDU Hamburg, Dennis Gladiator, sagte dem Magazin: "HumanitÃ¤t verpflichtet uns, SchutzbedÃ¼rftigen zu helfen, aber sie darf nicht dazu fÃ¼hren, dass Personen mit schweren Gewaltdelikten faktisch unkontrolliert bleiben." Wenn selbst bei klar erkennbarer Gewalt keine wirksamen MaÃŸnahmen griffen, sei dies ein "politisches Problem, das dringend gelÃ¶st werden muss". Hier dÃ¼rfe keine Seite "politisch blockieren".



Laut dem innenpolitischen Sprecher der SPD im Bundestag, Sebastian Fiedler, arbeiten "die SicherheitsbehÃ¶rden und die Innenministerkonferenz bereits intensiv an dem Problem, um exakt solche Taten nach MÃ¶glichkeit zu verhindern". Viele LÃ¤nder verfÃ¼gten bei der Polizei Ã¼ber Methoden, "um potenzielle GewalttÃ¤ter frÃ¼hzeitig zu erkennen und mit unterschiedlichen MaÃŸnahmen Taten zu verhindern", sagte Fiedler dem "Stern". "Das Schlimme ist: Dem jungen Opfer hilft das nicht mehr."



Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Clara BÃ¼nger, sieht prÃ¤ventiven Handlungsbedarf bei der Ausstattung von BahnhÃ¶fen. "Viel zu hÃ¤ufig kommt es bundesweit zu solchen tÃ¶dlichen Situationen in BahnhÃ¶fen, weil Menschen ins Gleisbett gestoÃŸen werden, stÃ¼rzen oder aus anderen GrÃ¼nden ins Gleisbett geraten. Das muss verhindert werden", sagte sie. "Es braucht dringend Schutzvorrichtungen, damit StÃ¼rzen oder GestoÃŸenwerden ins Gleisbett verhindert wird." Andere LÃ¤nder hÃ¤tten entsprechende GlastrennwÃ¤nde bereits eingefÃ¼hrt, etwa in London oder Tokio.

