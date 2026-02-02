Volkswagen-Werk in South Carolina wird um die HÃ¤lfte teurer

Wirtschaft

Volkswagen-Werk in South Carolina wird um die Hälfte teurer

  2. Februar 2026, 07:49 Uhr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagens neues Autowerk im US-Bundesstaat South Carolina wird deutlich teurer als gedacht. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf die neue Pick-up-Tochter Scout des Autobauers berichtet, steigen die Kosten um eine Milliarde auf drei Milliarden Dollar.

Eine Sprecherin des Unternehmens bestÃ¤tigte die "aktualisierte Zahl". Von Anfang an habe Scout eine "ProduktionsstÃ¤tte von Weltklasse" geplant: "Unsere Investitionen sind mit der Verwirklichung dieser Vision gewachsen." Die zuvor angekÃ¼ndigten zwei Milliarden Dollar seien lediglich eine "garantierte Mindestinvestition" im Rahmen der Vereinbarung mit South Carolina gewesen, so die Sprecherin.

Die Sprecherin nannte als "wesentlichen Faktor fÃ¼r die aktualisierte Summe" eine Erweiterung des WerksgelÃ¤ndes um einen "300 Millionen Dollar teuren Zuliefererpark vor Ort". Dieser stÃ¤rke die Effizienz und schaffe lokale ArbeitsplÃ¤tze. Bereits im September hatte Scout den Bau des Zuliefererparks angekÃ¼ndigt. Der Bauprozess verlaufe planmÃ¤ÃŸig: "Heute steht unser Scout-Produktionszentrum, und unsere HauptgebÃ¤ude sind wetterfest."

Die Ã¶rtlichen Wirtschaftsentwickler der Columbia Area Development Partnership (CADP) bestÃ¤tigten auf Anfrage der Zeitung ebenfalls die neue Gesamtsumme von drei Milliarden Dollar. Dies habe Scout in der vergangenen Woche mitgeteilt, sagte CADP-PrÃ¤sident Jeff Ruble. Die VergrÃ¶ÃŸerung des Werks habe einen enormen Effekt auf die Ã¶rtlichen Steuereinnahmen. "Die massiven Investitionen von Scout und die neuen ArbeitsplÃ¤tze, die durch diese historische neue Fabrik geschaffen werden, werden unsere Region transformieren", so Ruble.

