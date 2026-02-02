Wirtschaft

Bierabsatz sinkt weiter - StÃ¤rkster RÃ¼ckgang seit 1993

  • AFP - 2. Februar 2026, 08:41 Uhr
Bild vergrößern: Bierabsatz sinkt weiter - StÃ¤rkster RÃ¼ckgang seit 1993
Besucher des Oktoberfests 2023
Bild: AFP

Der Absatz von Bier ist im vergangenen Jahr in Deutschland erneut gesunken - und zwar deutlich: Der RÃ¼ckgang um sechs Prozent im Vorjahresvergleich war der stÃ¤rkste seit Beginn der Zeitreihe 1993, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Der Absatz von Bier ist im vergangenen Jahr in Deutschland erneut gesunken - und zwar deutlich: Der RÃ¼ckgang um sechs Prozent im Vorjahresvergleich war der stÃ¤rkste seit Beginn der Zeitreihe 1993, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. "Die Brauereien bekommen Ã¤hnlich wie Handel und GaststÃ¤tten die massive KonsumzurÃ¼ckhaltung der Verbraucher zu spÃ¼ren", erklÃ¤rte der Deutsche Brauer-Bund die Zahl.Â 

Laut Statistik sank der Absatz auf rund 7,8 Milliarden Liter Bier und damit erstmals unter acht Milliarden Liter. Die Entwicklung ist seit Jahren zu beobachten. Vor zehn Jahren, im Jahr 2015, war der Absatz noch 1,8 Milliarden Liter hÃ¶her.Â 

Der Inlandsabsatz ging laut Statistik um 5,8 Prozent zurÃ¼ck - auf insgesamt 6,4 Milliarden Liter. Der Verkauf von deutschem Bier ins EU-Ausland sank um 1,3 Prozent, der ins restliche Ausland sogar um 14,2 Prozent.Â 

Der Brauer-Bund erklÃ¤rte, nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen LÃ¤ndern Europas sei das Konsumklima einer der HauptgrÃ¼nde fÃ¼r den starken RÃ¼ckgang. In Deutschland bleibe die Lage in der Gastronomie "besorgniserregend", viele Betriebe hÃ¤tten sich seit der Pandemie nicht erholt.Â 

In der Statistik sind alkoholfreie Biere nicht enthalten. Der Brauer-Bund betonte, dies seien die am schnellsten wachsende Sorte auf dem deutschen Biermarkt. Alkoholfreie Biere und BiermischgetrÃ¤nke Ã¼berschritten demnach 2025 beim Umsatz im Handel erstmals die Zehn-Prozent-Marke, "beim Marktanteil kÃ¶nnte diese Schwelle noch in diesem Jahr erreicht werden".Â 

Das Alkoholfreie habe aktuell einen Marktanteil von 9,5 Prozent, so der Brauer-Bund. "Unangefochtener MarktfÃ¼hrer" bleibe Pils mit knapp 50 Prozent Marktanteil. Auf Platz zwei mit etwa zwÃ¶lf Prozent lag die Kategorie der Hellbiere.Â 

