Sterblichkeit wegen Krebs sinkt - aber noch immer zweithÃ¤ufigste Todesursache

Untersuchung im Krankenhaus

Krebs bleibt in Deutschland die zweithÃ¤ufigste Todesursache. Die Sterblichkeit ist aber in fast allen Altersgruppen gesunken, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Gerade bei Menschen im jÃ¼ngeren und mittleren Alter fÃ¼hrt Krebs demnach seltener zum Tod als noch vor 20 Jahren. Die Sterblichkeit beschreibt die HÃ¤ufigkeit von TodesfÃ¤llen Ã¼ber einen bestimmten Zeitraum und beispielsweise pro 100.000 Einwohner.



Zwar steigt die Zahl der Krebstoten insgesamt - das sei aber vor allem auf die Alterung der Gesellschaft zurÃ¼ckzufÃ¼hren, erklÃ¤rte das Statistikamt. Im Jahr 2024 erlagen in Deutschland demnach 230.400 Menschen einer Krebserkrankung. Das waren 10,1 Prozent mehr als im Jahr 2004.



Wenn allerdings die Altersstruktur berÃ¼cksichtigt wird, sieht es anders aus: Im Jahr 2024 kamen altersstandardisiert auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner 273,5 Krebstote. 20 Jahre zuvor waren es noch 322,4 Krebstote.



Nur bei sehr jungen und sehr alten Menschen war die Sterblichkeit etwas hÃ¶her. Bei Kindern zwischen fÃ¼nf und neun Jahren gab es den Angaben nach 2024 mit 2,4 Krebstoten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner etwas mehr als 2004 mit 2,2 FÃ¤llen. Auch bei den Menschen ab 90 Jahren sei die Zahl etwas hÃ¶her gewesen als 20 Jahre zuvor.



Drei Viertel aller Krebspatientinnen und -patienten waren demnach mindestens 60 Jahre alt. Der Anteil der unter 40-JÃ¤hrigen lag bei lediglich 5,2 Prozent.



Als mÃ¶gliche Ursachen fÃ¼r den RÃ¼ckgang der Sterblichkeit sehen die Statistiker verbesserte Behandlungsmethoden, MÃ¶glichkeiten zur FrÃ¼herkennung und PrÃ¤vention. Der Anteil der Krebstoten an den TodesfÃ¤llen insgesamt sank demnach von 25,6 Prozent im Jahr 2004 auf 22,9 Prozent im Jahr 2024.



Krebserkrankungen bleiben damit die zweithÃ¤ufigste Todesursache in Deutschland. Mehr Menschen starben nur an Krankheiten des Kreislaufsystems, die 33,7 Prozent aller TodesfÃ¤lle ausmachen. Rund 1,45 Millionen Patientinnen und Patienten wurden im Jahr 2024 wegen Krebs im Krankenhaus behandelt.Â