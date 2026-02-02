Brennpunkte

Tausende konspirative Lieferungen nach Russland: Festnahmen in Schleswig-Holstein

  • AFP - 2. Februar 2026, 10:24 Uhr
Bild vergrößern: Tausende konspirative Lieferungen nach Russland: Festnahmen in Schleswig-Holstein
Darstellung der Justitia
Bild: AFP

Weil sie trotz eines Embargos konspirativ GÃ¼ter fÃ¼r die russische Industrie beschafft und exportiert haben sollen, sind in Schleswig-Holstein fÃ¼nf Menschen festgenommen worden.

Weil sie trotz eines Embargos konspirativ GÃ¼ter fÃ¼r die russische Industrie beschafft und exportiert haben sollen, sind in Schleswig-Holstein fÃ¼nf Menschen festgenommen worden. Sie sollen mithilfe einer Firma in LÃ¼beck rund 16.000 Lieferungen nach Russland veranlasst haben, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Montag mitteilte. Auch RÃ¼stungsunternehmen gehÃ¶rten demnach zu den Abnehmern.

Der Wert der GeschÃ¤fte soll mindestens 30 Millionen Euro betragen. Festgenommen wurden ein Deutschrusse, der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des LÃ¼becker Unternehmens ist, sowie zwei deutsche StaatsbÃ¼rger und ein Mann mit deutscher und ukrainischer StaatsbÃ¼rgerschaft. VorlÃ¤ufig festgenommen wurde ein weiterer Deutschrusse. In mehreren deutschen Regionen gab es auÃŸerdem Razzien, sie richten sich den Angaben nach gegen fÃ¼nf weitere Beschuldigte.

