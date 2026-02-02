Politik

Steinmeier ordnet Staatsakt fÃ¼r verstorbene BundestagsprÃ¤sidentin SÃ¼ssmuth an

  • AFP - 2. Februar 2026, 11:29 Uhr
Bild vergrößern: Steinmeier ordnet Staatsakt fÃ¼r verstorbene BundestagsprÃ¤sidentin SÃ¼ssmuth an
Rita SÃ¼ssmuth
Bild: AFP

BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat einen Trauerstaatsakt fÃ¼r die verstorbene frÃ¼here BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth angeordnet. Dies teilte die Sprecherin Steinmeiers auf AFP-Anfrage mit. Ein Termin steht demnach noch nicht fest.

Ein Trauerstaatsakt ist in der Bundesrepublik eine seltene Ehrerbietung. Zuletzt gab es einen solchen fÃ¼r den verstorbenen BundesprÃ¤sidenten Horst KÃ¶hler im Februar 2025.

Bisher haben nur zwei Frauen eine solche Ehrerbietung bekommen. Zuletzt wurde SÃ¼ssmuths VorgÃ¤ngerin undÂ erste Frau im Amt der BundestagsprÃ¤sidentin, Annemarie Renger (SPD), im MÃ¤rz 2008 auf diese Weise geehrt. Im Januar 1997 bekam die erste Bundesfamilienministerin Aenne Brauksiepe (CDU) eine solche WÃ¼rdigung.

